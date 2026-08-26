Fallece a los 83 años el astro de la música uruguaya Rubén Rada

El músico Rubén Rada, compositor, percusionista y leyenda del candombe y la cultura uruguaya, falleció el miércoles en Montevideo a los 83 años, confirmó su familia en redes sociales.

“Se fue y ahora descansa en paz nuestro querido esposo, padre y abuelo, después de pelear un mes contra una neumonía y sus complicaciones”, comunicó la familia Rada. El artista había sido hospitalizado el 4 de agosto por un cuadro de neumonía bilateral, aunque no se reveló la causa de muerte.

El presidente uruguayo Yamandú Orsi publicó una fotografía con el músico y agradeció a Rada “Por tu creatividad, por tu alegría, por tu generosidad. Por hacernos disfrutar de tus historias y hacernos reír tanto”.

Rada aportó temas que están cosidos a la memoria uruguaya como “Ayer te ví”, “Candombe para Gardel”, “Botija de mi país”, “Quién va a cantar”, “Cha Cha Muchacha” y “Mi país”, que suele entonarse en los actos escolares.

En 2025 formó parte de un concierto online organizado por el Gobierno uruguayo para celebrar los 200 años de independencia. Su música era una especie de banda sonora colectiva de Uruguay que define la fiesta y la nostalgia por igual, como en “Muriendo de Plena”.

“Cuando yo me muera no quiero llanto ni pena, yo quiero se me recuerde bailando una rica plena”, cantaba en ese tema.

Fue galardonado con el Premio a la Excelencia Musical de La Academia Latina de la Grabación en 2011.

Su huella también se dejó sentir en las nuevas generaciones de músicos, como Trueno, Pekeño 77, Cazzu, Neo Pistea, Bhavi y La Vela Puerca, con quienes hizo colaboraciones.

Recientemente había lanzado “¿Quién va a cantar?”, un ciclo de encuentros musicales con artistas que se emite en YouTube y preparaba el regreso de la mítica banda de funk y candombe Tótem, surgida a comienzos de la década de 1970.

Un estilo de fusión y raíces populares de Uruguay

Omar Rubén Rada Silva, más conocido como Rubén o “el negro” Rada, inició su carrera artística a los 10 años, como integrante de la comparsa Morenada. A los 15 años conoció el otro género carnavalesco del Uruguay, la murga, y un par de años después ya lideraba la banda Los Hot Blowers, bajo el seudónimo Richie Silver, donde cantaba en inglés por fonética, sin conocer ninguna de las palabras.

Influenciado por los grandes cantantes y actores estadounidenses de la época, a los que veía limpiando la sala del viejo cine Premier para ayudar a su familia, Rada fue cultivando el estilo de los viejos rockeros y jazzeros, fusionando esos ritmos con el candombe y la plena, los tonos más populares del Uruguay.

Ese estilo lo llevó a formar las míticas bandas de candombe beat y funk El Kinto y Tótem. También fue parte de Opa, con los hermanos Hugo y Osvaldo Fattoruso.

En 1969 representó a Uruguay en el IV Festival Mundial de la Canción de Río de Janeiro con el tema “Si te vas” .

Su culto al humor y un carisma de bonachón despreocupado le fue abriendo puertas en el cono sur y más allá.

Pero no todo fue sencillo, apremiado por problemas económicos, emigró a México en la primera mitad de la década de 1990. Allí fue telonero de UB40 y Sting y colaboró con el exvocalista de Yes Jon Anderson.

En sus últimos años se dio el gusto de formar una banda con sus hijas Julieta y Lucila en los coros y su hijo Matías en la guitarra, con la que repasaba su extenso y variopinto repertorio en conciertos masivos.