Fallece a los 79 años Diane Keaton, actriz de ‘Annie Hall’ y ‘El Padrino’

Diane Keaton, la estrella ganadora del Oscar por "Annie Hall", las películas de "El Padrino" y "El Padre de la Novia", cuyo estilo peculiar, vibrante y profundo la convirtió en una de las actrices más singulares de una generación, ha fallecido. Tenía 79 años.

La revista People informó el sábado que murió en California rodeada de sus seres queridos, citando a un portavoz de la familia. No se disponía de más detalles, y los representantes de Keaton no respondieron de inmediato a las consultas de The Associated Press.

La inesperada noticia fue recibida con conmoción en todo el mundo. Keaton era el tipo de actriz que ayudaba a hacer que las películas fueran icónicas y atemporales, desde su fraseo “La-dee-da, la-dee-da” como Annie Hall, adornada con corbata, bombín, chaleco y pantalones caqui, hasta su desgarrador papel como Kay Adams, la mujer lo suficientemente desafortunada como para unirse a la familia Corleone.

Sus actuaciones estelares en la década de 1970, muchas de las cuales fueron en películas de Woody Allen, tampoco fueron un destello pasajero, y continuaría encantando a nuevas generaciones durante décadas gracias en parte a una colaboración duradera con la cineasta Nancy Meyers.

Interpretó a una mujer de negocios que inesperadamente hereda un bebé en “Baby Boom,” a la madre de la novia en el querido remake de “El Padre de la Novia,” a una mujer recién soltera en “El Club de las Primeras Esposas,” y a una dramaturga divorciada que se involucra con el ejecutivo musical encarnado por Jack Nicholson en “Something's Gotta Give”.

Keaton ganó su primer Oscar por “Annie Hall” y luego sería nominada tres veces más, por “Reds,” “La Habitación de Marvin” y “Something's Gotta Give”.

De una manera muy propia de Keaton, al aceptar su Oscar en 1978, se rió y dijo: “Esto es algo”.

Keaton nació como Diane Hall en enero de 1946 en Los Ángeles, aunque su familia no formaba parte de la industria cinematográfica en la que se encontraría. Su madre era ama de casa y fotógrafa, y su padre trabajaba en bienes raíces e ingeniería civil.

Keaton se sintió atraída por el teatro y el canto mientras estaba en la escuela en Santa Ana, California, y abandonó la universidad después de un año para probar suerte en Manhattan. Actors’ Equity ya tenía una Diane Hall en sus filas, y tomó Keaton, el apellido de soltera de su madre, como propio.

Comenzó en el escenario como suplente en la producción de Broadway de “Hair,” y en “Play It Again, Sam” de Allen en 1968, por la cual recibiría una nominación al Tony.

Keaton hizo su debut cinematográfico en la comedia romántica de 1970 “Lovers and Other Strangers”, pero su gran avance llegaría unos años después cuando fue elegida para “El Padrino” de Francis Ford Coppola, que ganó el premio a la mejor película y se convirtió en una de las películas más queridas de todos los tiempos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.