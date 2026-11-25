Varios trenes de Eurostar entre París y Londres que estaban programados para el miércoles están siendo cancelados debido a una huelga por parte del personal de la compañía en París, de la cual se notificó en el transcurso de la noche.

Eurostar recomendó a los viajeros posponer sus traslados y advirtió de posibles afectaciones en otras rutas.

“Lamentablemente, los clientes de Eurostar que viajan entre París y Londres este día se han visto afectados por acciones sindicales de las cuales la compañía fue notificada durante la noche”, indicó la empresa en un comunicado. "Desafortunadamente, esto está provocando algunas cancelaciones de servicios. Otras rutas no se ven afectadas directamente, pero podrían experimentar algún efecto indirecto”.

El personal en huelga incluye a maquinistas y gerentes con base en París, indicó Eurostar. Recomendó a los clientes cuyos viajes hayan sido cancelados que no acudan a la estación, y señaló que pueden cambiar su reserva para otra fecha o recibir un reembolso completo.

“Las conversaciones con el sindicato continúan y la empresa sigue abierta y dispuesta a entablar un diálogo constructivo", indicó la empresa.

Eurostar opera trenes de pasajeros que conectan Londres con París y otros destinos europeos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.