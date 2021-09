Shamima Begum pidió perdón al pueblo británico y dijo en una entrevista televisiva esta mañana (15 de septiembre) que el asesinato de personas inocentes por parte del Estado Islámico (EIIS) es "injustificable".

El Ministerio del Interior revocó la ciudadanía británica a la joven de 22 años del este de Londres, por motivos de seguridad nacional y actualmente vive en un campamento en Siria.

Dejó el Reino Unido a la edad de 15 años como una de las tres colegialas que en 2015, viajaron juntas a Siria para unirse a Isis. El gobierno británico ha dicho que no se le permitirá regresar al Reino Unido.

Begum dijo a Good Morning Britain de ITV en una entrevista en vivo: “Sé que es muy difícil para los británicos tratar de perdonarme porque han vivido con miedo a Isis y han perdido a seres queridos a causa de Isis, pero yo también he vivido con miedo a Isis y también perdimos seres queridos a causa de Isis, así que puedo simpatizar con ellos de esa manera”.

“Sé que es muy difícil para ellos perdonarme, pero digo desde el fondo de mi corazón que lamento mucho si alguna vez ofendí a alguien al venir aquí, si alguna vez ofendí a alguien por las cosas que dije”.

Begum, que parecía distanciarse de su vida anterior en Isis, dijo que llegó a Siria esperando simplemente casarse, tener hijos y "vivir una vida pura e islámica".

Apareció en la entrevista con una gorra de béisbol Nike, un chaleco gris, el pelo suelto y las uñas pintadas.

Begum dijo: “La razón por la que vine a Siria no fue por razones violentas ... En ese momento no sabía que Isis era un culto a la muerte, pensé que era una comunidad islámica a la que me unía”.

"La gente me estaba dando mucha información en Internet".

Dijo que pensaba que estaba "preparada, aprovechada y manipulada para viajar a Siria”.

Begum también negó estar directamente involucrado en actividades terroristas.

Se produce después de que The Daily Telegraph, informara que Begum era un "ejecutor" de la "policía moral" de Isis y trató de reclutar a otras mujeres jóvenes para que se unieran al grupo.

Un activista anti-Isis le dijo a The Independent, que hay denuncias separadas de que Begum cosió a terroristas suicidas en chalecos explosivos para que "no pudieran ser removidos sin detonar".

Begum dijo a los presentadores de GMB: “Estoy dispuesta a ir a los tribunales y enfrentarme a las personas que hicieron estas afirmaciones y refutar estas afirmaciones, porque sé que no hice nada en el Estado Islámico más que ser madre y esposa”.

“Estos reclamos se hacen para hacerme ver peor, porque el gobierno no tiene nada sobre mí”.

"No hay evidencia porque nunca pasó nada".

Ella agregó: "Preferiría morir antes que volver al Estado Islámico".

Begum también se disculpó con cualquiera que haya sido afectado por las acciones de Isis y el grupo terrorista.

Ella dijo: “Por supuesto que lamento completamente a cualquiera que haya sido afectado por Isis”.

"De ninguna manera estoy de acuerdo con lo que hicieron, no lo estoy, no estoy tratando de justificar lo que hicieron, no es justificable matar a personas inocentes en nombre de la religión".

Begum dijo que lamentaba sus acciones y se disculpó por los comentarios que hizo anteriormente sobre el atentado del Manchester Arena.

En 2017, 22 víctimas murieron y más de mil resultaron heridas después de que un atacante, detonó una bomba en un concierto de Ariana Grande.

Después de que un periodista de la BBC, la encontrara en un campamento en Siria en 2019, afirmó cuando se le preguntó sobre el atentado de Manchester, que estaba mal matar a personas inocentes, pero que Isis lo consideró justificado como una represalia por el bombardeo de la coalición en áreas de Isis.

En esa entrevista, también había dicho que no se arrepintió de unirse a Isis.

Pero ahora, en la nueva entrevista, dijo: “No creo que un mal justifique otro mal. No creo que las mujeres y los niños deban ser asesinados por los motivos de otras personas y por las agendas de otras personas".

Ella agregó: "No sabía que la gente había sido asesinada, no sabía que las mujeres y los niños resultaron heridos por eso".

El secretario de Salud, Sajid Javid, respondió a las afirmaciones de Begum de que no participó en el terrorismo de ISIS.

Anteriormente, Begum dijo que estaba "bastante segura de que él Javid, cambiaría de opinión sobre mi ciudadanía" , si la pareja se encontrara cara a cara.

Javid dijo que la decisión de revocar su ciudadanía es "absolutamente correcta, pero también legalmente correcta y la correcta para proteger al pueblo británico".

Refiriéndose a su decisión mientras era secretaria del Interior de despojarla de su ciudadanía, dijo: "No entraré en detalles del caso, pero lo que diré es que ciertamente, no has visto lo que yo vi".

Añadió: "Si supieran lo que yo sabía, porque son personas sensatas y responsables, habrían tomado exactamente la misma decisión, de eso no tengo ninguna duda".