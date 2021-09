McKayla Maroney ha criticado al equipo de Estados Unidos y al equipo de gimnasia estadounidense después de años de abuso por parte de Larry Nassar, el exmédico del equipo de Estados Unidos ahora en prisión por abuso sexual.

"Cuando estaba bajo 'su cuidado' en Tokio compitiendo para el equipo de EE. UU. a los 15 años, y mis padres no podían quedarse en mi hotel o verme en persona", tuiteó Maroney a USA Gymnastics y el Comité Olímpico y Paralímpico de EE. UU. el domingo, sobre lo ocurrido en el Campeonato del Mundo de 2011 en Japón. “Cuando estaba sola, desnuda, con Larry Nassar encima de mí durante 50 minutos [gritando]. ¿De quién es la culpa?”

“¿Por qué tuve que caminar por los pasillos del hotel que me encontró sola a las 2 am y tuvieron que cerrarme la puerta de mi habitación porque mi compañera de cuarto Sabrina estaba dormida? Luego les conté a mis compañeros de equipo lo que sucedió al día siguiente de la práctica con John Geddert en el auto, y me gritaron”, agregó.

El exentrenador del equipo de EE. UU., Geddert, se suicidó en febrero tras ser acusado de tráfico de personas y agresión sexual a una adolescente.

“Un compañero de equipo mayor al que admiraba me dijo 'Cállate la boca y no vuelvas a decir nada así sobre Larry Nassar'”, escribió Maroney. “Eso me asustó muchísimo, así que escuché y no declaré nada durante mucho tiempo. Simplemente lo suprimí hasta que resurgió en 2015”.

Maroney escribió en la plataforma “Creo que la mayoría de los atletas de élite se vuelven tan hábiles para superar la adversidad y ser mentalmente fuertes que luego superamos un trato injusto. [También conocido como] abuso”.

USA Gymnastics (USAG) “dice que no son responsables del abuso que ocurrió. Bueno, entonces, ¿quién es?” Preguntó Maroney.

“Yo era menor de edad en Tokio y en Londres. No se nos permitió ver a nuestros padres hasta después de las competencias, no se les permitió quedarse en nuestro hotel ni hablar con nosotros en persona. Estábamos bajo el 'cuidado de USAG'”, tuiteó Maroney sobre el Campeonato Mundial en Tokio y los Juegos Olímpicos de 2012 en Londres cuando tenía 15 y 16 años respectivamente.

“USAG luego señala con el dedo al USOC (Comité Olímpico de EE.UU.) por abuso, porque administra los Juegos Olímpicos, las competiciones internacionales y todo lo relacionado con el Equipo de EE.UU. Dime por qué nunca hablé con nadie de la USOC hasta el día que llegué a Londres. Y simplemente me dieron reglas de cosas que no debería decir o hacer”, tuiteó.

Cuando se le preguntó por qué los padres no pueden estar con sus hijos durante los torneos, Maroney escribió que "los padres son vistos como una distracción" y que "nos meteríamos en problemas si hablamos con ellos".

“Mi mamá me enviaba paquetes de comida a mi hotel en Tokio porque me moría de hambre. Ella hizo todo lo que pudo para ayudarme”, agregó la exdeportista.

"Los padres de estas gimnastas ni siquiera están autorizados en Tokio en este momento, y estarán allí durante un mes o más", tuiteó Maroney sobre los Juegos Olímpicos en curso.

“Mis padres tuvieron que firmar una exención antes de que me fuera a competencias o campamentos indicando que ahora estoy bajo el cuidado de USAG y que ellos me protegerían. Si no lo firman, no podemos competir”, escribió la atleta olímpica.

La joven de 25 años ganó oro y plata en los Juegos Olímpicos de 2012 en Londres, pero la exgimnasta expuso el domingo que el éxito tuvo enormes costos físicos y mentales.

En una larga historia de Instagram, dijo que se vio obligada a competir en los Juegos de 2012 con un pie roto, una conmoción cerebral y una nariz rota después de que Nassar mintiera sobre sus heridas.

“Tan pronto como llegué a Londres, me rompí el pie”, explicó Maroney a sus seguidores. “Yo también, dos semanas antes de los Juegos Olímpicos, me golpeé la nuca con tanta fuerza que me rompí la nariz. Un hueso de mi nariz explotó para proteger mi cerebro del daño cerebral”.

"Así que tuve una conmoción cerebral muy grave dos semanas antes de las pruebas olímpicas y si alguna vez has tenido una conmoción cerebral muy grave, sabes que te lleva un tiempo recuperarte", mencionó.

Agregó que la obligaron a someterse a varias pruebas de conmoción cerebral a fin de obtener la autorización para competir en las pruebas y en los Juegos Olímpicos.

“Tuve que hacer esa prueba de conmoción cerebral una y otra y otra vez, siento que probablemente no tienes permitido hacer eso, hasta que aprobé, pero necesitaba ir a las pruebas y tenía que ir a los Juegos Olímpicos. Mis médicos lo sabían, Larry Nassar lo sabía” declaró Maroney.

Se informó a los medios de comunicación que estaba luchando con una vieja lesión en el dedo del pie durante los Juegos de 2012, pero en realidad, confesó que estaba sufriendo una nueva lesión, mucho más grave, que podría haber terminado con su carrera de gimnasia.

"En realidad era mi pie, el hueso sesamoideo de mi pie estaba completamente roto y dislocado, y me dolía mucho", comentó. “Tuve que hacerme una cirugía milagrosa ... Y me dijeron que probablemente nunca volvería a caminar con tacones, que nunca volvería a hacer gimnasia. Competir en los Juegos Olímpicos fue, literalmente, arriesgar el resto de mi carrera de gimnasta”.

En su video de Instagram, Maroney expresó que su entrenador le gritó: “¿Por qué estás siendo tan dramática? Esta es una vieja ruptura”.

“No fue una vieja ruptura. Fue un nuevo descanso”, comentó Maroney.

A principios de 2018, Nassar fue sentenciado a entre 40 y 175 años de prisión después de declararse culpable de diez cargos de agresión sexual. Varias de sus víctimas comparecieron ante el tribunal para dar declaraciones sobre la forma en que sus vidas habían sido devastadas por sus acciones.