En Ruanda, un rebaño real de reses es agasajado con poesía y veneración cultural

Una flauta aquí, un verso de poesía allá. Así es el trato que reciben a diario las reses reales de Ruanda, que se han convertido en símbolos vivientes del patrimonio cultural del país.

Con sus largos cuernos en forma de media luna, las vacas inyambo pastan en el Museo del Palacio del Rey en Nyanza y en las casas de algunas de las personas más ricas del país, incluyendo el presidente, Paul Kagame.

La raza desciende del característico ganado ankole de África Oriental y también se encuentra en las vecinas Uganda y Burundi. Las inyambo están asociadas desde hace mucho a la nobleza, criadas en cortes reales donde simbolizaban riqueza, prestigio y poder.

“No son para leche, no son para carne. Solo se usaban como decoración alrededor de los palacios”, explicó el conservador del museo, Bigira Junior,

Aunque en Ruanda ya no hay monarquía, las reses son tan veneradas que Kagame ha adoptado la tradición de regalarlas e intercambiarlas entre reinos. Un periódico local, The New Times, llegó a denominar la costumbre del presidente de obsequiar ganado a jefes de Estado como “diplomacia inyambo”.

En su afán por atraer más turismo, Ruanda está invirtiendo mucho en lugares como el Museo del Palacio del Rey, donde las vacas son el principal atractivo.

A las reses se las mima con poesía melodiosa que describe su belleza y las llama por sus nombres. Se cree que eso las calma antes de grandes eventos en los que se presentan ante visitantes o durante ceremonias tradicionales.

"Tiene cuernos hermosos. Mueve la cabeza para que podamos ver tu hermoso cuello y cuerpo. Eres la vaca más hermosa de todas", canta su cuidador.

Los cuidadores también cepillan a los animales, otra forma de tranquilizarlos.

“Recuerden, hay que amarlas y apreciarlas, y no se puede amar algo desde lejos. Hay que acercarse”, agregó Junior.

En Ruanda y en varios países africanos más, el ganado representa la relevancia social y económica. Cuanto más grande es el rebaño y más singular es la raza, más respetado es el ganadero. En 2004, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, compró una raza especial de reses ankole a su homólogo de Uganda, Yoweri Museveni.

La raza inyambo destaca como embajadora cultural y símbolo del patrimonio en Ruanda y Uganda.

Su belleza también influye en la danza tradicional de Ruanda, con movimientos delicados realizados por mujeres que extienden los brazos para imitar la forma de los cuernos.

“La danza es, más o menos, una manera de retratar la belleza de las reses reales”, dijo Junior.

Las vacas regresaron a las inmediaciones del Museo del Palacio del Rey a comienzos de la década de 2010 como parte de una iniciativa de conservación. Se desconoce cuántas quedan.

Los cuidadores gestionan programas de cría para preservar sus rasgos distintivos, incluidos sus cuernos largos y su intenso color marrón, un tono asociado a la realeza, la madurez y la estabilidad.

Para las generaciones más jóvenes que conocen la raza en el museo, las reses forman parte del patrimonio y la identidad de Ruanda.

“Los educamos para que lleven esta información a otros y mantengan viva la cultura”, concluyó Junior.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.