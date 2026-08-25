Emblemático concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes llegará a cines con nueva edición

No todo está dicho sobre el concierto que dio Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México el 9 de mayo de 1990.

Su traje de lentejuelas doradas y negras, su interpretación de “Hasta que te conocí” y la forma en la que consiguió que un teatro de ópera entero se pusiera a bailar están grabadas en el corazón y en la mente de innumerables fans de todo el continente americano.

A una década de su fallecimiento, se podrá ver como nunca gracias a la película de Sony Music Vision “Juan Gabriel: Mi primer Bellas Artes”, que se proyectará en cines de Estados Unidos y Latinoamérica esta semana.

El filme, dirigido por la cineasta mexicana María José Cuevas, tiene tomas inéditas y una importante remasterización de su sonido que acercan al público aún más a esa noche legendaria. Cuevas, quien previamente dirigió la serie documental “Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero”, tuvo nuevamente acceso al archivo personal del cantautor para crear esta edición especial.

“Uno de los momentos que más me pusieron la piel chinita fue cuando metimos un cassette y vimos que había guardado toda la pedacería... cachitos de cámaras, de todo lo que no se usó o de todo lo que quedó fuera”, dijo.

Esas tomas que habían quedado descartadas en la edición de VHS del concierto eran las más cercanas a El Divo de Juárez de encuadre cerrado o medio cuerpo, en los que detalles tan pequeños, como su dentadura perfecta o las gotas de sudor por el éxtasis de su baile, son visibles.

“Ya no eras el que estaba sentado en la primera fila o en una butaca lejana, no, eras el que estaba parado junto a él en el concierto, ahí al lado, eso lo hace especial”, señaló Cuevas.

El filme tendrá el viernes, el día del 10mo aniversario luctuoso de Juan Gabriel, una función especial en el Millennium Park en Chicago en colaboración con el Museo Nacional de Arte Mexicano y en el resto de Estados Unidos el 15 de septiembre, presentándose en unas 440 salas por una noche única.

En Latinoamérica se estrenará el viernes en México, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y Ecuador. El 3 de septiembre llega a Argentina y Colombia.

El concierto ha seguido atrayendo fans a lo largo de las décadas gracias a que algunos de sus videos están disponibles en YouTube. El año pasado cobró nuevas fuerzas al ser proyectado en el Zócalo de la capital mexicana, donde la función reunió a cerca de 170.000 asistentes.

“Juan Gabriel: Mi primer Bellas Artes” es una versión resumida del concierto original, pero incluye los éxitos esenciales del repertorio como “Yo no nací para amar”, “Amor eterno”, “Hasta que te conocí”, “Inocente pobre amigo” y “Ya lo pasado pasado”.

Cuevas tuvo la “dolorosa tarea” de seleccionar las canciones que se quedarían en la edición final y eligió “las más representativas, las que cantamos siempre”. Además, se mandaron a subtitular todas las canciones para convertir la sala del cine en un karaoke.

“La experiencia de ver este concierto en cine va a ser única”, dijo Cuevas.

Una restauración exhaustiva

Aunado a las tomas inéditas, el audio tuvo un proceso de remasterización, lo que permitirá que sea proyectado en salas con sonido Dolby Atmos en todo su esplendor.

Pero al ser un filme integrado con diversos archivos, hay momentos, pequeños, en los que el sonido es casi analógico.

“Eso es lo bonito en los archivos: la textura, el desgaste, el paso, el tiempo”, señaló Cuevas.

En el concierto benéfico del 9 de mayo de 1990, el primero de cuatro que ofreció Juan Gabriel, estuvo acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional de México bajo la dirección de Enrique Patrón de Rueda, coros y el mariachi Arriba Juárez.

En el público estaba la primera dama Cecilia Occelli, esposa del presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari, quien había intercedido para que Juan Gabriel se presentara en el teatro más prestigioso de México. La decisión causó polémica y rechazo en los círculos intelectuales que veían mal que un artista surgido del pueblo como él llegara a ese escenario.

“Fue un escándalo enorme”, dijo Cuevas. “No daban crédito, yo creo que les costaba mucho trabajo catalogar o entender a un personaje como Juan Gabriel… pero creo que ese mismo escándalo fue la gasolina”.

Durante la presentación, le dedicó unas palabras al público y pidió más oportunidades para que artistas como él se presentaran en Bellas Artes.

“Así como Mozart, Beethoven, Bach, Tchaikovski, tuvieron tantos problemas en sus tiempos porque ellos también pertenecieron a una música popular y ahora son clásicos”, dijo Juan Gabriel. “No es que yo me compare con ellos, sino que ellos algún día fueron alguien como yo”.

El estreno del filme está acompañado por una edición especial en vinilo del álbum del concierto “En El Palacio de Bellas Artes”, que será lanzada en México y Estados Unidos, con un empaque conmemorativo, vinilos de diferentes colores y una edición exclusiva para Amazon. El álbum tiene una nueva versión en Dolby Atmos.

Juan Gabriel falleció el 28 de agosto de 2016 y sus cenizas fueron llevadas para un homenaje póstumo precisamente en Bellas Artes. Fue uno de los compositores más prolíficos y destacados de México, galardonado con dos Latin Grammy y como Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación.