El taller de criaturas de Jim Henson abre sus puertas

En lo profundo de un enorme almacén de Nueva York, los artesanos detrás de algunos de los personajes infantiles más queridos del mundo han creado vestuarios y marionetas durante años en relativo anonimato.

Ahora, Jim Henson's Creature Shop, el taller fundado por el legendario creador de los Muppets, sube el telón.

Este año, la empresa abrió por primera vez las puertas de su taller en Queens para visitas públicas, lo que permite a los fans conocer a un titiritero, ver una demostración de manipulación de marionetas y tomarse fotos y grabar videos con personajes queridos e icónicos.

Jason Weber, supervisor creativo del taller, comentó que las visitas, que cuestan 150 dólares por persona, son una oportunidad para celebrar a los artesanos poco reconocidos que dan vida a estos famosos personajes.

“Hay un nivel de pericia aquí que estamos compartiendo. No es solo ir a una tienda temporal o algo así”, señaló durante una visita reciente. “Las cosas se hacen como piezas únicas, a mano, con artesanos que han sido formados durante años y décadas”.

Además de Kermit, Miss Piggy y otros Muppets, Henson fue la fuerza creativa detrás de Big Bird, Cookie Monster y otros famosos habitantes de “Sesame Street”, así como de los personajes de “Fraggle Rock”. Murió en 1990.

Henson fundó originalmente el taller en la década de 1960 en Manhattan y desde entonces se ha mudado varias veces dentro de la ciudad. Está en su ubicación actual en Queens desde 2009. La empresa también tiene un taller en Los Ángeles, aunque ese no ofrece visitas.

Las visitas en Nueva York, de 80 minutos, se realizan los sábados. Los visitantes comienzan en una sala grande creada especialmente para el recorrido, llena de utilería real y creaciones de espectáculos. También es el único lugar del recorrido donde se permite tomar fotos y grabar videos, ya que gran parte de lo que hay en el taller propiamente dicho sigue en proceso o es de propiedad exclusiva.

“The Muppets” ahora pertenecen a Disney. Sesame posee los derechos de Big Bird y otros personajes que Henson creó para el longevo programa, que se filma en un estudio cercano.

Entre las piezas centrales de esa primera sala del recorrido hay una exhibición de Oscar the Grouch en la que el personaje de “Sesame Street” está en su conocido bote de basura, rodeado de montones de basura falsa.

También hay un amenazante trono negro de “The Dark Crystal”, la película de fantasía con actores reales de Henson de 1982, y una marioneta funcional de tamaño real de Junior Gorg, un gigante de “Fraggle Rock”, que requiere a varios intérpretes para manipularla.

El espacio del taller en sí está lleno de criaturas fantásticas en distintas etapas de ensamblaje. Hay cajones y contenedores metidos en casi cada rincón, rebosantes de pieles de colores, telas con textura y partes de cuerpos de marionetas ya hechas, además de ropa y accesorios.

“Todo lo que hacemos es a medida. Todo lo que hacemos es personalizado”, afirmó Melissa Creighton, directora del taller.

En una visita reciente, el personal estaba ocupado preparando vestuarios y otras piezas para una variedad de proyectos actuales, incluido un musical de “Fraggle Rock” que se estrena a finales de este mes en un teatro cerca de Times Square.

Entre los trabajos anteriores del taller figuran la película de terror “Five Nights at Freddy’s” ("Five Nights at Freddy's: La Película"), la película infantil de fantasía “Where the Wild Things Are” ("Donde viven los monstruos") y la comedia televisiva de los años 90 “Dinosaurs” ("Dinosaurios").

Sierra Schoening, una constructora sénior de marionetas, contó que trabajar en el taller había sido el empleo soñado, “casi imposible”, para ella. Su película favorita cuando era niña era “The Labyrinth” ("Laberinto"), la película musical de fantasía de Henson de 1986 protagonizada por David Bowie y Jennifer Connelly.

“Siempre quise de verdad saber cómo se hacían esas ilusiones”, expresó Schoening mientras se tomaba un descanso de la confección de un conjunto de nuevas creaciones. “Conozco todos los secretos, y ahora estoy haciendo esos secretos”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.