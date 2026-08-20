El príncipe Enrique y Meghan regresan al Reino Unido con sus hijos

El príncipe Enrique y su esposa, Meghan, han decidido regresar al Reino Unido para una estancia prolongada a partir de este otoño, pero no retomarán sus funciones como miembros activos de la familia real, supo The Associated Press el miércoles.

Los hijos de la pareja, el príncipe Archie, de 7 años, y la princesa Lilibet, de 5, ya se han inscrito en escuelas británicas y comenzarán las clases en septiembre, según una persona cercana a los Sussex que no estaba autorizada a hablar públicamente. La familia planea vivir en una residencia privada, no real, a las afueras de Londres, pero tiene previsto mantener su casa en Montecito, California, y su propiedad vacacional en Portugal.

The Daily Telegraph informó primero la noticia. Al ser consultado por la AP para hablar sobre los reportes en un evento de mesa redonda con veteranos de Estados Unidos en Washington la noche del miércoles, Enrique respondió: “Nada que decir”.

Enrique y Meghan renunciaron a sus deberes reales y se mudaron a California hace más de seis años para ganarse la vida mediante lucrativos contratos con Netflix y Spotify. Aunque desde entonces las relaciones con el resto de la familia real se han deteriorado, Enrique ha manifestado recientemente interés en una reconciliación para poder pasar más tiempo con su padre, el rey Carlos III, quien recibe tratamiento por una forma de cáncer no revelada.

Carlos fue informado de los planes de la pareja el domingo. Enrique y Meghan visitaron el Reino Unido el mes pasado.

El Palacio de Buckingham tiene la política de no comentar especulaciones sobre miembros no activos de la familia real. Un representante de Enrique y Meghan declinó hacer comentarios.

Según una fuente cercana a los Sussex, Meghan seguirá al frente de su empresa As Ever desde el Reino Unido, mientras que Enrique podrá dedicar más tiempo a trabajar con sus organizaciones benéficas con sede en el Reino Unido.

Enrique y Meghan han mantenido una relación tormentosa con la familia real desde que se trasladaron a una mansión en el exclusivo enclave de Montecito, en el sur de California.

En una serie de entrevistas y en las memorias de Enrique, “Spare”, la pareja afirmó que dejó Gran Bretaña para escapar de las restricciones de la vida real y criticó a funcionarios del palacio por ser insensibles con la salud mental de Meghan, al tiempo que alegó que al menos un miembro de la familia real expresó opiniones racistas cuando ella estaba embarazada de su primer hijo. Meghan se describe a sí misma como birracial.

Esas tensiones se agravaron por la prolongada batalla legal de Enrique con los tabloides británicos, a los que acusa de haber intervenido ilegalmente sus teléfonos e invadido su privacidad cuando era más joven.

El príncipe perdió recientemente una demanda contra la editorial del Daily Mail, aunque obtuvo una sentencia en 2023 que condenó a la editorial del Daily Mirror por espionaje telefónico. También alcanzó un acuerdo con la editorial de The Sun, que se disculpó por entrometerse en su vida y aceptó pagar una indemnización sustancial.

El juicio más reciente ha dejado a Enrique ante una posible factura de millones de libras esterlinas después de que el tribunal determinó que él y otros demandantes del caso eran responsables de los honorarios legales de la editorial. Associated Newspapers presentó documentos que muestran que sus costos legales ascendieron a 34,5 millones de libras (47 millones de dólares).

Enrique también se ha visto envuelto en una disputa legal con el gobierno británico después de que un comité gubernamental se negara a autorizar protección policial para el príncipe y su familia cuando están en el Reino Unido. El príncipe sostiene que él y su familia necesitan protección policial armada porque corren riesgo simplemente por ser miembros de la familia real, independientemente de si desempeñan funciones oficiales.

Tras perder el año pasado una batalla judicial por el tema de la seguridad, Enrique dijo que esperaba reconstruir las relaciones con su familia.

“Me encantaría una reconciliación con mi familia. No tiene sentido seguir peleando más”, dijo Enrique a la BBC. “No sé cuánto tiempo más le queda a mi padre”, agregó.

Enrique regresó el mes pasado al Reino Unido para una serie de compromisos benéficos. Meghan y los niños se unieron a Enrique durante parte de la visita y pasaron tiempo con el rey en su finca de Highgrove, en el oeste de Inglaterra. Fue la primera vez que Archie y Lilibet vieron a su abuelo desde el jubileo de platino de la difunta reina Isabel II en 2022.

Aunque Enrique se ha reunido recientemente con su padre, no hay señales de un acercamiento en la relación con su hermano, el príncipe Guillermo, heredero al trono.

Peter Hunt, excorresponsal real de la BBC, dijo que el anuncio sorpresa pondría a Guillermo “fuera de sí”.

“A corto plazo, Harry podrá profundizar su acercamiento con su padre. Y su presencia de vuelta en casa hará más difícil que su hermano eluda una reconciliación”, dijo Hunt a Press Association de Gran Bretaña ___

Pollard informó desde Washington.