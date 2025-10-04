El papa aporta su carisma a la ceremonia de juramento de la Guardia Suiza

El papa León XIV presidió el sábado la ceremonia de juramento de 27 nuevos Guardias Suizos, aportando un inesperado toque de carisma a la ceremonia llena de pompa, mientras el cuerpo lucha por encontrar suficientes jóvenes para servir en el ejército permanente más antiguo del mundo.

León se sentó en un trono situado en un patio del Palacio Apostólico mientras los nuevos guardias, con sus distintivos uniformes de gala amarillos, azules y rojos, levantaban el brazo derecho en un saludo de tres dedos y prometían defenderlo y servirlo “con todas mis fuerzas, sacrificio y, si es necesario, mi vida”.

El Vaticano no explicó por qué León decidió presidir la ceremonia, aunque había asistido en años anteriores como cardenal. El comandante del cuerpo, el coronel Christoph Graf, dijo a los reclutas, a sus familiares y a la presidenta suiza Karin Keller-Sutter, que era la primera vez que un papa presidía desde 1968.

El cuerpo ha emprendido una especie de campaña publicitaria. Esta semana mostró nuevos uniformes para ocasiones formales y planea efectuar un renovado impulso de recaudación de fondos el próximo año para modernizar sus estrechos y anticuados cuarteles.

En un saludo improvisado, León agradeció a los hombres por su dedicación y dijo que era un signo importante en el mundo de hoy, especialmente para los jóvenes.

“Nos hace entender la importancia de la disciplina, de sacrificarse para vivir nuestra fe de una manera que realmente hable a todos cada día, del valor de dar nuestras vidas, de servir y pensar en los demás”, afirmó.

El ejército más antiguo del mundo

El cuerpo fue fundado en 1506 por el papa Julio II y es considerado por los historiadores como el ejército permanente más antiguo del mundo. La tradición dice que el pontífice quedó tan impresionado por la valentía de los mercenarios suizos que les pidió que defendieran el Vaticano. Desde entonces, durante más de 500 años, Suiza ha suministrado soldados al Vaticano para formar un ejército de alrededor de 135 hombres.

Por lo general, la ceremonia de juramento se lleva a cabo el 6 de mayo o cerca de esa fecha para conmemorar el día de 1527 cuando 147 guardias murieron protegiendo al papa Clemente VII durante el saqueo de Roma.

La ceremonia de este año se pospuso tras la muerte en abril del papa Francisco y el cónclave donde se eligió a León.

A pesar de la espera, fue toda una ceremonia: comenzó con la procesión de los guardias más veteranos en el patio, que avanzaron en cámara lenta al ritmo entrecortado de los tambores, mientras las banderas de los cantones suizos ondeaban en la fría brisa de la tarde. A ellos siguieron dos filas de nuevos guardias que llevaban armaduras sobre sus uniformes, portaban alabardas y lucían cascos con plumas rojas.

Después de los juramentos y el himno del Vaticano, los músicos interpretaron una versión de “Africa” de Toto para el deleite de la multitud.

Los Guardias Suizos protegen las principales entradas de la Ciudad del Vaticano, al papa y proporcionan guardia ceremonial en eventos pontificios. Pero la Ciudad del Vaticano es vigilada principalmente por una fuerza separada de gendarmes que provienen de las fuerzas del orden italianas y también sirven como los principales guardaespaldas de León.

El sacrificio dificulta conseguir reclutas

Los criterios para ingresar al ejército son estrictos: Los guardias deben ser suizos, varones, católicos practicantes, de entre 19 y 30 años, medir al menos 1,74 metros (5 pies y 7 pulgadas) y tener una “reputación impecable”. Después de completar el entrenamiento militar suizo, deben estar dispuestos a servir en Roma durante al menos 26 meses.

La mayoría de los guardias son solteros, pero los reclutas de 25 años o más pueden casarse si ya han servido durante cinco años y se comprometen a quedarse otros tres.

Se les permite salir por la noche, pero hay un toque de queda. Tales sacrificios hacen que sea cada vez más difícil encontrar nuevos reclutas, dijo el cabo Eliah Cinotti, portavoz del cuerpo.

Los 27 nuevos reclutas para el periodo 2025-2026 es un número decente, y el cuerpo ha recibido más llamadas de interés este año debido al Año Santo, por lo que la situación es “estable”, comentó.

“Pero eso no significa que no tengamos que seguir reclutando, reclutando”, dijo a los periodistas esta semana.

Cinotti dijo que el cuerpo se ha adaptado al nuevo estilo de León, ya que deben estar más en guardia debido a las personas que le lanzan objetos cuando está en público.

El papa, un devoto jugador de tenis con muy buenos reflejos, ha hecho algunas hábiles capturas en sus primeros meses como pontífice, atrapando un muñeco de peluche y una pelota de tenis que le lanzaron mientras estaba en su papamóvil.

