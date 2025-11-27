El incendio que dejó al menos 44 muertos sigue ardiendo en torres de Hong Kong por segundo día

Los bomberos luchaban por segundo día el jueves contra uno de los incendios más mortales de la era moderna en Hong Kong, intentando controlar el fuego que ennegreció varias torres de gran altura y mató al menos a 44 personas. Tres hombres de una empresa de construcción fueron arrestados y los rescates continuaban.

Un humo denso seguía saliendo del complejo Wang Fuk Court en el distrito de Tai Po, un suburbio al norte cerca de la frontera con el continente, alrededor del mediodía del jueves. El incendio que comenzó a media tarde del miércoles se había extendido por siete de los ocho edificios del complejo, y cuatro de las torres estaban bajo control por la mañana, según los servicios de bomberos de la ciudad.

Un bombero estaba entre las 44 muertes confirmadas, dijeron las autoridades. Al menos 62 personas resultaron heridas, muchas con quemaduras y lesiones por inhalación.

Tres hombres, los directores y un consultor de ingeniería de una empresa de construcción, fueron arrestados bajo sospecha de homicidio involuntario. La policía no ha nombrado directamente a la empresa donde trabajan.

“Tenemos razones para creer que los responsables de la empresa de construcción fueron gravemente negligentes”, dijo Eileen Chung, superintendente superior de policía.

El jueves, la policía también registró la oficina de Prestige Construction & Engineering Company, que The Associated Press confirmó estaba a cargo de las renovaciones en el complejo de torres. La policía incautó cajas de documentos como evidencia, según los medios locales. Las llamadas a teléfonos de Prestige no tuvieron respuesta.

Las autoridades sospechaban que algunos materiales en las paredes exteriores de los edificios de gran altura no cumplían con los estándares de resistencia al fuego, lo que permitió la propagación inusualmente rápida del incendio.

La policía también dijo que encontraron espuma de poliestireno, que es altamente inflamable, adherida a las ventanas en todos los pisos cerca del vestíbulo del ascensor de la única torre no afectada. Se creía que había sido instalada por la empresa de construcción, pero no estaba claro su propósito. El Secretario de Seguridad, Chris Tang, dijo que investigarían más a fondo los materiales.

El incendio comenzó en el andamio exterior de una torre de 32 pisos, luego se extendió por el andamio de bambú y la red de construcción hacia el interior del edificio y luego a los otros edificios, probablemente ayudado por el viento.

Los bomberos dirigieron agua a las intensas llamas desde lo alto de camiones con escalera, pero las condiciones para combatir el fuego y rescatar a las personas seguían siendo complicadas.

“La temperatura dentro de los edificios afectados es muy alta. Es difícil para nosotros entrar al edificio y subir para realizar operaciones de extinción de incendios y rescate”, explicó Derek Armstrong Chan, subdirector de operaciones del Servicio de Bomberos.

Los bomberos dijeron que la operación podría durar al menos hasta la noche del jueves.

El complejo de viviendas constaba de ocho edificios con casi 2.000 apartamentos para unos 4.800 residentes, incluidos muchos ancianos. Fue construido en la década de 1980 y había estado sometido a una importante renovación.

Alrededor de 900 personas fueron evacuadas a refugios temporales durante la noche, y el líder de Hong Kong, John Lee, dijo alrededor de la medianoche que se había perdido contacto con 279 personas. Los rescates continuaban, pero no había una cifra actualizada disponible al mediodía del jueves.

El residente Lawrence Lee estaba esperando noticias sobre su esposa, quien aún estaba atrapada en su apartamento.

“Cuando comenzó el incendio, le dije por teléfono que escapara. Pero una vez que salió del apartamento, el pasillo y las escaleras estaban llenos de humo y todo estaba oscuro, así que no tuvo más remedio que regresar al apartamento”, dijo, mientras esperaba en uno de los refugios durante la noche.

Winter y Sandy Chung, que vivían en una de las torres, dijeron que las chispas volaban a su alrededor mientras evacuaban por la noche. Aunque estaban a salvo, estaban preocupados por su hogar. “No pude dormir en toda la noche”, dijo a la AP el jueves Winter Chung, de 75 años.

John Lee dijo que el gobierno priorizará el desastre y detendrá la campaña para las elecciones del 7 de diciembre al Consejo Legislativo, la legislatura de la ciudad. No dijo si las elecciones podrían retrasarse, pero mencionó que las decisiones se tomarían “unos días después”.

El líder chino, Xi Jinping, expresó sus condolencias al bombero que murió y extendió sus simpatías a las familias de las víctimas, según la emisora estatal CCTV. También instó a realizar esfuerzos para minimizar las bajas y las pérdidas.

El incendio fue el más mortífero en Hong Kong en décadas. En noviembre de 1996, 41 personas murieron en un edificio comercial en Kowloon en un incendio que duró alrededor de 20 horas.

___

Wu informó desde Bangkok. El investigador Shihuan Chen en Beijing contribuyó a este despacho.

____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.