Al menos 44 personas murieron y decenas resultaron heridas en un incendio que arrasó el miércoles densos rascacielos residenciales de Hong Kong.

Cerca de 280 personas seguían sin poder ser localizadas o atrapadas al caer la noche, mientras los bomberos retrocedían por el intenso calor y luchaban por controlar las llamas.

Tres ejecutivos de la construcción, de edades comprendidas entre los 52 y los 68 años, fueron detenidos como sospechosos de asesinato en relación con el incendio, según informó la policía.

Los bomberos prevén que el infierno se podrá controlar hasta el final de la jornada del jueves, ya que los vientos avivan las llamas entre siete edificios cubiertos de andamios de bambú altamente inflamables.

Según las autoridades, el incendio se propagó por una flama que comenzó en el andamio exterior, el cual estaba previsto que se retiraría por motivos de seguridad. Aún se desconoce la causa exacta.

No se sabe cuántas personas se encontraban aún en el interior de las torres de 32 pisos de Wang Fuk Court, donde se declaró el incendio a primera hora de la tarde. Unas 4.600 personas viven en departamentos repartidos por todo el complejo.

Casi 800 bomberos y 57 ambulancias acudieron en ayuda cuando el presidente chino, Xi Jinping, pidió a los servicios de emergencia que hicieran todo lo posible para extinguir el incendio.

open image in gallery Varias personas siguen desaparecidas o atrapadas en los edificios incendiados el miércoles por la tarde ( Reuters )

El presidente dio el pésame a las víctimas. Entre los muertos había un bombero, identificado como Ho Wai-ho, de 37 años, que fue encontrado desplomado tras perder el contacto con su equipo.

El director de los servicios de bomberos, Andy Yeung, describió a Ho como un bombero “dedicado” y “valiente”.

Al menos 45 personas permanecen en estado crítico, según las autoridades.

Unas 700 personas tuvieron que ser evacuadas a refugios temporales y un número indeterminado de personas seguían desaparecidas por la noche, según las autoridades locales. Los residentes dijeron a los medios de comunicación locales que no habían sonado las alarmas de incendio, lo que pudo retrasar la respuesta.

Lo Hiu-fung, miembro del Consejo de Distrito de Tai Po, declaró a la cadena de televisión local TVB que se cree que la mayoría de los residentes atrapados son ancianos.

“Ya dejé de pensar en mi propiedad”, dijo a TVB un residente que solo facilitó su apellido, Wu. “Verlo arder así fue bastante frustrante”.

open image in gallery Varias personas observan las llamas que envuelven un edificio en Hong Kong ( AP )

Derek Armstrong Chan, subdirector de los Servicios de Bomberos, dijo que las labores de rescate se estaban viendo obstaculizadas por los escombros y andamios que aún caían de los edificios en llamas.

“La temperatura en el interior de los edificios afectados es muy alta”, señaló. Y agregó: “Nos resulta difícil entrar en el edificio y subir al piso superior para llevar a cabo operaciones de extinción de incendios y rescate”.

Al caer la noche, el incendio pasó al nivel 5 de gravedad, el más alto. Es la primera vez en 17 años que un incendio de nivel 5 afecta a Hong Kong.

Las llamas seguían brillando en las ventanas mientras el humo negro salía de los edificios al atardecer.

Seis escuelas de la zona permanecerán cerradas el jueves, ya que se espera que el incendio se prolongue durante toda la noche.

open image in gallery Los bomberos lucharon contra el infierno hasta la noche ( AFP/Getty )

Los edificios, construidos en 1983, estaban en proceso de renovación cuando se declaró el incendio.

Hong Kong es uno de los últimos lugares del mundo donde aún se utilizan andamios de bambú en la construcción.

Tai Po es una zona suburbana de los Nuevos Territorios, en la parte norte de Hong Kong y cerca de la frontera con la ciudad china continental de Shenzhen.