El ex de Hayden Panettiere, Wladimir Klitschko, logra estatus legal para la herencia de su hija

El ex prometido de la actriz Hayden Panettiere, el exboxeador Wladimir Klitschko, recibió la autoridad legal de un tribunal de California el jueves para proteger los bienes de Panettiere para su hija de 11 años, después de que la muerte de la estrella de televisión por una sobredosis accidental dejara a la niña como su única heredera.

Klitschko presentó la petición urgente la semana pasada, al afirmar que partes de los bienes de Panettiere estaban siendo retiradas por agentes federales del orden que investigan su muerte y por una persona no identificada ajena a la familia que buscaba venderlos, sin que hubiera nadie en posición de intentar recuperarlos para la hija de ella.

Klitschko, un ex campeón mundial ucraniano de boxeo, ha tenido la custodia total de la niña, Kaya, durante la mayor parte de su vida, y ella ha vivido con él en Ucrania. El padre y la hija comparecieron ante el tribunal del condado de Los Ángeles de forma remota mediante videoconferencia. Solo hablaron para presentarse en la breve audiencia, y únicamente Kaya era visible en cámara, sentada a una mesa frente a unas cortinas.

La jueza Stephanie Santoro otorgó a Klitschko la condición de tutor temporal del patrimonio de Kaya hasta que se pueda nombrar a un administrador de largo plazo.

Santoro preguntó a la abogada de Klitschko, Diane Park, por qué el asunto era urgente. Park indicó que creían que una persona descrita únicamente como no familiar había tomado objetos tras la muerte de Panettiere y había intentado vender parte de sus joyas en una casa de empeño. También señaló que los activos corrían el riesgo de no quedar debidamente contabilizados durante la investigación de la muerte. Documentos judiciales indicaron que se necesitaba autoridad para tratar tanto con el dueño de la casa de empeño como con agencias policiales. Además, los impuestos de Panettiere deben presentarse este mes, dijo la abogada. Santoro, satisfecha con la explicación, aprobó la medida.

Panettiere, exestrella de las series de televisión “Heroes” y “Nashville”, fue declarada muerta en un apartamento en Greenville, Carolina del Sur, el 16 de agosto a los 36 años, después de que paramédicos la encontraran inconsciente. Un informe del forense obtenido por The Associated Press indicó que su muerte se debió a una sobredosis accidental de varias drogas, incluido el fentanilo. Había estado en rehabilitación apenas semanas antes. Su novio intermitente, Brian Hickerson, y el hermano de este, Zach Hickerson, estaban en la vivienda.

Park le dijo a Santoro que los bienes, la casa de empeño y la persona ajena a la familia estaban en el condado de Los Ángeles, donde el fallo de la jueza tenía autoridad. Park declinó hacer comentarios fuera de la sala.

La petición de Klitschko del 24 de septiembre subrayó que su intención es únicamente proteger los futuros activos de su hija hasta que se pueda establecer un administrador permanente.

“Existe una alta probabilidad de que bienes pertenecientes al patrimonio de Hayden puedan perderse, dañarse o disiparse”, señaló el documento.

La presentación indica que, antes de su muerte, Panettiere y Klitschko contrataron seguridad para proteger su casa porque una persona no identificada había obtenido acceso no autorizado, y se espera que esa misma persona continúe intentando “apropiarse indebidamente” de sus bienes.

La madre de Panettiere, Lesley Vogel, presentó un documento en el que indicó que consentía el nombramiento de Klitschko.

Klitschko, de 50 años y medallista de oro olímpico, ostentó varios títulos de peso pesado entre 2000 y 2015. Él y Panettiere comenzaron a salir en 2009 y se comprometieron en 2013.

Su hermano mayor, Vitali, también ex campeón de boxeo, es alcalde de Kyiv, la capital ucraniana. Los dos hermanos, hijos de un mayor general soviético, han sido figuras públicas destacadas en Ucrania durante su guerra con Rusia.

En sus memorias publicadas a principios de este año, Panettiere reconoció ser adicta al alcohol y haber sufrido depresión posparto tras el nacimiento de su hija en 2014. Kaya se fue a vivir con Klitschko a tiempo completo cuando tenía 2 años. El padre de Panettiere dijo a los investigadores que, cuando ella murió, tenía planes de visitar a su hija en Ucrania días después.