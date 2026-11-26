Una de las estrellas del Desfile del Día de Acción de Gracias de la cadena de tiendas departamentales Macy’s de este año debería ser muy fácil de ver: simplemente busque en el cielo a un gigantesco hipopótamo azul con una sonrisa juguetona.

Blue Hippo es uno de los 100 elementos inflables que formarán parte del desfile —el cual celebra su centenario— y que recorrerá Manhattan el sábado, un par de días después del Día de Acción de Gracias, tras haberse pospuesto debido a las condiciones meteorológicas.

El hipopótamo —que estuvo perdido durante mucho tiempo y fue reconstruido minuciosamente a mano a partir de fotografías y vídeos antiguos, ya que el globo original desapareció en 1931—, ocupará el lugar que le corresponde en el desfile. Junto a él participarán figuras musicales como Megan Moroney, Teddy Swims, Queen Latifah, Keke Palmer, JoJo y Jimmy Fallon & The Roots. Por el momento no está claro si todas estas celebridades y artistas podrán ajustar sus agendas para asistir el sábado.

Además estaba previsto un homenaje a Dolly Parton, encabezado por Megan Hilty, y presentaciones especiales de Melissa Joan Hart, Jack McBrayer, Janet McTeer y Holly Robinson Peete, todos ellos precediendo la llegada de Santa Claus.

Nueve espectáculos de Broadway iban a formar parte de un popurrí de 10 minutos, sustituyendo así la tradicional presentación de números completos de cada obra. Aunque muchos musicales de Broadway ofrecen matinés y funciones por la noche los sábados, es probable que los artistas hayan concluido su participación en el desfile para el mediodía, hora del Este del país.

La tormenta prevista para el Día de Acción de Gracias, con lluvia y rachas de viento que podrían alcanzar los 56 kilómetros por hora (35 millas por hora), según AccuWeather, habría arruinado el evento. Según la normativa vigente, los globos de gran tamaño deben permanecer en tierra si los vientos sostenidos superan los 37 km/h (23 mph), o si las ráfagas rebasan los 55 km/h (34 mph).

Hasta la fecha, los globos del desfile sólo han tenido que quedarse en tierra en una ocasión debido a las condiciones meteorológicas, en 1971.

Bluey, Mickey Mouse y Underdog

Will Coss, vicepresidente y productor ejecutivo de Macy’s Studios, quiso que cada década estuviera representada en el desfile de este año. Junto a Blue Hippo aparecerán globos de Bluey, Petula Pig, Hello Kitty, Joe Cool —el alter ego de Snoopy—, Mickey Mouse, un Minion montado sobre un plátano y Underdog. También recorrerá las calles Doodlebug, una carroza motorizada y articulada con forma de oruga de 31 metros de largo (101 pies), acompañada por 1.000 payasos.

“El desfile es una instantánea de cada año. Es una cápsula del tiempo de ese año en particular. Y, en este caso, servirá como representación de nuestra historia a lo largo del tiempo”, agrega.

El desfile comenzó en 1924 como una estrategia para generar expectación en torno a los escaparates navideños de la tienda insignia de Macy’s, en Herald Square, y que en ese año representaron 27 cuentos de hadas mediante marionetas.

El titiritero e ilustrador Tony Sarg fue el creador de los escaparates, así como de las carrozas y los personajes disfrazados, y para las primeras ediciones del desfile, Macy’s incorporó animales prestados por el zoológico de Central Park. En años subsecuentes llegaron a incluir tigres y leones.

En 1927 Macy’s prescindió de los animales, pues algunos niños les tenían miedo, y Sarg —quien, al parecer, se inspiró en el teatro de sombras indonesio— sustituyó a los animales reales por globos inflables. Al año siguiente se asoció con la empresa Goodyear Tire & Rubber Company para crear globos que pudieran ser llenados con helio.

“Con el paso de los años, los globos se volvieron más grandes y sofisticados. Y en muchos años, eran un personaje y, al año siguiente, lo pintaban de nuevo para convertirlo en otro personaje”, explica Darin Johnson, fundador y director ejecutivo del American Theater for Puppetry Arts, un organismo sin fines de lucro enfocado en desarrollar el teatro de marionetas.

El sábado, una carroza rendirá homenaje a Sarg, la fuerza creativa detrás del desfile hasta 1941 y un hombre considerado el padre de la marionetería estadounidense moderna.

“Se trata, ante todo, de celebrar la tradición del desfile”, señala Brendan Kennedy, director de producción creativa en Macy’s Studios. “Es algo que tiene mucho peso, y nosotros simplemente intentamos llenarlo de aire y hacerlo flotar a lo largo de la calle”.

De hecho, los globos se iban volando

En los primeros años del desfile, los globos llenos de helio no se guardaban y almacenaban para el año siguiente, sino que eran soltados y se iban al cielo con un sobre adjunto que prometía una recompensa a quien lo encontrara y lo devolviera a Macy’s.

Blue Hippo fue uno de los que se soltaron hace 95 años y, desafortunadamente, nunca regresó, un misterio que llevó a Kennedy a investigar en los archivos de periódicos en busca de pistas.

Él y su equipo encontraron imágenes de cuando el hipopótamo pasó junto al recién terminado rascacielos Empire State en 1931, y leyeron relatos de que probablemente se perdió en el mar. Por supuesto, todas las imágenes que encontraron estaban en blanco y negro. Así que, ¿cuál era el color real del globo?

“Lo que decidimos fue que, por supuesto, era del color del cielo, porque, ¿de qué otra forma uno pierde un hipopótamo volador?”, dice. Para la versión de 2026, su equipo le añadió algunas manchas causadas por la edad: “Ha pasado cierto tiempo allá afuera y estamos muy ilusionados de traerlo de vuelta”.

Además, Blue Hippo rendirá homenaje a Fiona, la querida hipopótamo del zoológico de Cincinnati, quien falleció este mes tras ingerir un gorro tejido. Las personas encargadas de guiar a Blue Hippo llevarán parches púrpuras con el rostro de Fiona dentro de un corazón y la inscripción: “En conmemoración a Fiona”.

Construir un globo combina tecnología antigua y moderna

Los globos para los desfiles comienzan con un boceto que es transformado en una representación en 3D y, posteriormente, en un modelo físico gracias a la tecnología de impresión digital.

Se han acogido los avances tecnológicos: las podadoras modificadas que antes se utilizaban bajo las carrozas han dado paso a vehículos eléctricos autónomos, y la carroza de la saga Harry Potter de este año incluirá una marioneta robótica del Sombrero Seleccionador. Pero los métodos tradicionales también perduran.

“El arte de construir un globo (gigante) sigue siendo, en gran medida, un arte sagrado para nuestro equipo de Macy’s y de Macy’s Studios. Cada pieza de tela se corta y se sella a mano. Cada globo que usted ve es ensamblado, pintado y cobra vida a mano”, expresa Coss, quien dirige un equipo de 75 personas a tiempo completo.

El desfile se ha llevado a cabo cada año —a excepción del periodo entre 1942 y 1944, cuando los globos fueron donados para contribuir a los empeños bélicos de la Segunda Guerra Mundial— y ha despertado admiración durante generaciones. “Estos globos gigantes te hacen sentir como niño”, dice Kennedy. “Siento como si todos volviéramos a ser niños por un día”.

En este 100mo desfile, Johnson no será espectador, sino participante: le pidieron ser uno de los manejadores de la recreación de uno de los primeros globos de un personaje de la historia: el Gato Félix.

“Será un sueño hecho realidad”, expresa.