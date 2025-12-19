El Centro Kennedy comienza obra para añadir el nombre de Trump a su edificio

El Centro Kennedy comenzó el trabajo para añadir el nombre de Donald Trump a su edificio el viernes, un día después de que la junta designada por el presidente votara para hacerlo.

Varias lonas azules fueron colgadas frente a la institución temprano el viernes para bloquear la vista de la obra en curso. Se vio una gran letra D en el exterior antes de que se colocaran las lonas finales, junto con trabajadores en andamios en el centro, que fue nombrado en honor a John F. Kennedy, un presidente demócrata.

La junta votó para renombrar el Centro Conmemorativo John F. Kennedy para las Artes Escénicas como el Centro Conmemorativo Donald J. Trump y John F. Kennedy para las Artes Escénicas. Trump, un republicano, es el presidente de la junta.

Los críticos de la decisión, incluidos miembros demócratas del Congreso que son miembros ex officio de la junta, así como algunos historiadores, insisten en que solo el Congreso puede cambiar el nombre.

El centro es el más reciente edificio en Washington en tener el nombre de Trump grabado. Recientemente, el presidente añadió su nombre al edificio del Instituto de Paz de Estados Unidos.

El Centro Kennedy no respondió de momento a un correo electrónico enviado para conocer sus comentarios el viernes.