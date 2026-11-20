A pocos días de la emotiva visita del papa León XIV a un hogar de discapacitados en Buenos Aires, el Senado argentino aprobó por unanimidad el jueves un nuevo marco regulatorio para la atención integral de este sector vulnerable de la población que en los últimos años venía padeciendo por los recortes presupuestarios del presidente liberal Javier Milei.

Con 71 votos a favor, la cámara alta aprobó la iniciativa que ya contaba con media sanción de los diputados y que se propone “fortalecer de manera permanente la previsibilidad, transparencia y eficacia de las políticas públicas destinadas a las personas con discapacidad”.

Su sanción se dio luego del impacto que produjo la visita de León XIV hace poco más de una semana al Pequeño Cottolengo Don Orione, una extensa “ciudad de la caridad” al sur de Buenos Aires que alberga a más de 400 personas con discapacidad de bajos recursos.

La parada no fue antojadiza. La Iglesia católica local ha sido portavoz del reclamo que desde hace más de dos años llevan adelante discapacitados y sus familias contra las políticas de desfinanciamiento del gobierno de Milei.

El papa les dijo a los residentes del hogar que sus vidas eran una bendición y no una carga.

“Durante demasiado tiempo, miles de personas con discapacidad y sus familias vivieron con angustia y sin saber qué iba a pasar. Había que dejar atrás las disputas y encontrar soluciones concretas”, expresó la líder del bloque oficialista en el senado, Patricia Bullrich.

La legisladora destacó que “con esta ley damos respuestas: un índice actualizado, la garantía de que trabajar no te hace perder la pensión y consecuencias para quienes falsifican o se aprovechan de esta ayuda”.

La nueva ley establece un piso y un régimen de actualización automática de las pensiones por discapacidad; permite que los beneficiarios puedan tener un empleo formal siempre y cuando el ingreso no supere dos salarios mínimos, al tiempo que implementa un sistema de auditorías periódicas sobre las pensiones para evitar irregularidades, entre otros puntos.

Otro de los pedidos del papa a las autoridades argentinas fue accionar contra el flagelo de la ludopatía juvenil.

El Senado definió que la próxima semana debatirá un proyecto que prohíbe el acceso de menores de edad a las apuestas en línea y restringe la publicidad, promoción y patrocinio de los juegos de azar y de apuestas en línea.