Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

El presidente estadounidense Donald Trump se reunirá el lunes con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, mientras Washington intenta generar un nuevo impulso para un alto el fuego en Gaza mediado por Estados Unidos que podría estar en riesgo de estancarse antes de una complicada segunda fase.

Trump podría aprovechar el encuentro cara a cara en su finca de Mar-a-Lago para intentar utilizar su sólida relación con Netanyahu y buscar formas de acelerar el proceso de paz, especialmente dado que se ha acusado al gobernante israelí de no presionar lo suficiente a sus allegados para avanzar rápidamente.

El alto el fuego entre Israel y Hamás que Trump ha defendido se ha mantenido en su mayoría, pero recientemente el progreso se ha ralentizado. Ambas partes se acusan mutuamente de violarlo, y han surgido divisiones entre Estados Unidos, Israel y los países árabes sobre el camino a seguir.

La primera fase de la tregua comenzó en octubre, días después del segundo aniversario del ataque inicial encabezado por Hamás a Israel, en el cual murieron unas 1.200 personas. Todos menos uno de los 251 rehenes tomados entonces han sido liberados, vivos o muertos.

Ahora viene la siguiente parte, mucho más complicada. El plan de 20 puntos de Trump, que fue aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU, presenta una visión ambiciosa para poner fin al gobierno de Hamás en Gaza.

Los dos gobernantes también podrían conversar sobre temas no relacionados con Gaza, incluido Irán, del que Trump insiste que sus capacidades nucleares fueron "completamente y totalmente destruidas" tras los ataques estadounidenses a sus sitios nucleares en junio.

Hay muchos aspectos clave de la segunda fase del alto el fuego que el gobernante israelí no apoya o incluso ha rechazado abiertamente, dijo Mona Yacoubian, directora y asesora principal del Programa de Oriente Medio en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

"Esto va a ser una tarea realmente difícil, creo, para que el presidente Trump logre que Netanyahu esté de acuerdo", afirmó.

"Cómo lo hace, qué tipo de presión ejerce sobre Netanyahu, creo que será importante observarlo", agregó Yacoubian, quien también mencionó que los dos podrían mostrar "un choque más amplio de enfoques hacia la región".

La próxima fase es compleja

Si tiene éxito, en la segunda fase se llevaría a cabo la reconstrucción de una Gaza desmilitarizada bajo supervisión internacional por un grupo presidido por Trump, conocido como la Junta de Paz. Los palestinos formarían un comité "tecnocrático, apolítico" para gestionar los asuntos diarios en Gaza, bajo supervisión de la Junta de Paz.

Además, se pide la normalización de las relaciones entre Israel y el mundo árabe, y un posible camino hacia la independencia palestina. Luego están las espinosas cuestiones logísticas y humanitarias, incluida la reconstrucción de Gaza devastada por la guerra, el desarme de Hamás y la creación de un aparato de seguridad llamado la Fuerza Internacional de Estabilización.

La Junta de Paz supervisaría la reconstrucción de Gaza bajo un mandato de la ONU por dos años, el cual sería renovable. Se tenía previsto que sus miembros fueran nombrados para fin de año e incluso podrían ser dados a conocer tras la reunión del lunes, pero el anuncio podría posponerse hasta el próximo mes.

Netanyahu fue el primer gobernante extranjero en reunirse con Trump en la Casa Blanca en su segundo mandato, pero esta será su primera reunión en persona desde que Trump fue a Israel en octubre para marcar el inicio de la fase inicial del alto el fuego. Netanyahu ha estado en Mar-a-Lago antes, incluso en julio de 2024, cuando Trump aún intentaba ser reelegido.

Mucho sigue sin resolverse

Su reunión más reciente se llevará a cabo después de que el enviado de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno del presidente, Jared Kushner, se reunieran recientemente en Florida con funcionarios de Egipto, Qatar y Turquía, que han estado mediando el alto el fuego.

Dos retos principales han complicado avanzar a la segunda fase, según un funcionario que fue informado sobre esas reuniones. Los funcionarios israelíes se han tomado mucho tiempo para evaluar y aprobar a los miembros del comité tecnocrático palestino de una lista proporcionada por los mediadores, e Israel continúa con sus ataques militares.

El plan de Trump también pide que la Fuerza Internacional de Estabilización, propuesta como un cuerpo multinacional, se haga cargo de la seguridad. Pero aún no se ha formado. No está claro si se proporcionarán detalles después de la reunión del lunes.

Un diplomático occidental dijo que hay un "enorme abismo" entre la comprensión estadounidense-israelí del mandato de la Fuerza Internacional de Estabilización y la de otros países importantes de la región, así como de los gobiernos europeos.

Todos hablaron a condición de guardar el anonimato para poder proporcionar detalles que no se han hecho públicos.

Estados Unidos e Israel quieren que la fuerza tenga un "papel predominante" en las tareas de seguridad, incluido el desarme de Hamás y otros grupos de milicianos. Sin embargo, los países a los que se les está pidiendo que contribuyan con soldados temen que ese mandato la convierta en una "fuerza de ocupación", observó el diplomático.

Hamás ha dicho que está listo para hablar sobre "congelar o almacenar" su arsenal de armas, pero insiste en que tiene derecho a la resistencia armada mientras Israel ocupe territorio palestino. Un funcionario estadounidense dijo que un plan potencial podría ser ofrecer incentivos en efectivo a cambio de armas, haciendo eco de un programa de "recompra" que Witkoff ha propuesto anteriormente.

Interrogantes sobre la reconstrucción de Gaza

El bombardeo israelí y las operaciones terrestres han transformado barrios en varias ciudades de Gaza en páramos llenos de escombros, con cascos ennegrecidos de edificios y montones de ruinas que se extienden en todas direcciones.

Egipto, Qatar, Arabia Saudí y Turquía están presionando para que haya un acuerdo negociado sobre el desarme de Hamás y sobre una retirada adicional de Israel de Gaza antes de pasar a los siguientes elementos del plan. Ellos incluyen el despliegue de la fuerza de seguridad internacional y la reconstrucción, dijeron tres funcionarios árabes a The Associated Press.

Eso parece ir en contra de ideas planteadas por funcionarios estadounidenses de comenzar rápidamente a construir viviendas temporales para palestinos en partes del sur de Gaza aún controladas por funcionarios israelíes. Tres funcionarios dijeron que los Emiratos Árabes Unidos han acordado financiar la reconstrucción en Gaza, incluidas nuevas comunidades, aunque dijeron que las discusiones están en curso y los planes siguen sin resolverse.

Un mapa propuesto creado por Estados Unidos y obtenido por la AP muestra un área etiquetada como "complejo de viviendas temporales de los Emiratos Árabes Unidos" dentro de un área controlada por Israel en Gaza. El mapa muestra un "área de comunidad planificada por Estados Unidos" rodeando el área de los EAU.

Un funcionario árabe indicó que estaba al tanto del mapa, pero dijo que era una sugerencia de Washington e Israel que se presentó a los emiratíes y otros países.

Los Emiratos Árabes Unidos no respondieron a varias solicitudes de comentarios sobre si han aceptado los planes o financiar las comunidades. No se sabe si el dinero estaría condicionado a que Israel y Hamás hagan ciertos gestos, tales como un compromiso con la creación de un Estado palestino o el desarme.

