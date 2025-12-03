Waymo atropella a un perro en San Francisco semanas después de que otro taxi autónomo matara a un gato

Un coche de Waymo atropelló a un perro en San Francisco pocas semanas después de que un querido gato de un vecindario muriera atropellado por uno de los taxis sin conductor.

Waymo explicó en un comunicado que uno de sus robotaxis “hizo contacto con un perro pequeño y sin correa en la calzada”.

El incidente se produjo el domingo por la noche, alrededor de las 8 p. m., hora local, en la zona oeste de la ciudad, según informes locales.

El sitio de noticias de San Francisco Mission Local descubrió una publicación de Reddit del domingo titulada “Nuestro Waymo acaba de atropellar a un perro”.

En la publicación, el pasajero de Waymo decía: “Estoy intentando llamar a atención al cliente. Llamé a la policía. Se está reuniendo la multitud, no sé qué hacer”.

open image in gallery Un coche de Waymo atropelló a un perro en San Francisco pocas semanas después de que un querido gato de un vecindario muriera atropellado por uno de los taxis sin conductor ( Jeff Chiu/AP )

El pasajero informó en una actualización que Waymo había llamado para “asegurarse” de que los pasajeros estuvieran bien. El usuario de Reddit afirma que la empresa reconoció la situación y que se presentó un “informe de choque”. No está claro si el perro sobrevivió al accidente.

“Dijeron que enviarán miembros del equipo a la zona para buscar al dueño del perro y ofrecer cualquier servicio veterinario o similar”, afirmó el pasajero.

Waymo aseguró en su declaración pública que tomará el caso como una oportunidad para “aprender” y fortalecer su apoyo a la comunidad a medida que continúan “mejorando la seguridad vial” en las ciudades en las que brindan servicio.

Este no es el primer accidente de Waymo en el que se ven implicados animales de manera reciente. En octubre, un gato atigrado llamado KitKat murió atropellado por un robotaxi en el Mission District de San Francisco. KitKat era la mascota de la tienda de abarrotes Randa’s Market de la calle 16.

Waymo dijo en un comunicado compartido por múltiples medios que el gato “se lanzó debajo del vehículo mientras estaba en movimiento”.

“Enviamos nuestro más sentido pésame al dueño del gato y a la comunidad que lo conocía y lo quería, y haremos una donación a una organización local de defensa de los derechos de los animales en su honor”, declaró Waymo.

El multimillonario tecnológico Elon Musk, cuya empresa de vehículos eléctricos Tesla está trabajando en su propio robotaxi, escribió en una publicación en X tras la muerte de KitKat: “Muchas mascotas se salvarán gracias a la autonomía”.

open image in gallery Después de que un gato muriera atropellado por un coche de Waymo en octubre, el multimillonario tecnológico Elon Musk dijo: “Muchas mascotas se salvarán gracias a la autonomía” ( Kent Nishimura/REUTERS )

El pasajero de Waymo que hizo la publicación en Reddit el domingo admitió: “Tampoco estoy seguro de que un conductor humano hubiera evitado al perro aunque sí sé que ese humano habría respondido de forma diferente a un ‘golpe’ seguido de los gritos en un coche con gente”.

Los vehículos de Waymo se han visto implicados en más de una docena de accidentes con animales desde mediados de 2021, según informa el San Francisco Chronicle y cita datos de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA). De las al menos 14 colisiones con animales registradas, cinco se saldaron con víctimas mortales.

Aunque son escasos los datos sobre colisiones con animales causadas por conductores humanos, un artículo de la Universidad de Indiana Bloomington publicado en noviembre de 2022 compartía una estimación de que 5,4 millones de gatos son víctimas de atropellamientos cada año. Según el artículo, la inmensa mayoría de estos gatos heridos acaban muriendo.