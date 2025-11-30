Viajeros en Chicago lidian con cancelación y retraso de vuelos tras tormenta invernal

Viajeros que regresan a casa tras el feriado de Acción de Gracias se encontraron el domingo con cientos de vuelos retrasados y cancelados en Chicago tras una tormenta invernal en la región, mientras que una mezcla invernal de lluvia y nieve se desarrollaba en el noreste.

En Wisconsin, las cuadrillas de servicios públicos trabajaban para restaurar la electricidad a miles de personas, mientras que el aeropuerto de Des Moines, Iowa, reanudó operaciones en un día crucial de actividades después de que un vuelo de Delta Connection que aterrizaba desde Detroit se deslizara fuera de una pista congelada. No se reportaron heridos, y los pasajeros fueron trasladados a la terminal en autobús.

Cientos de iglesias en el oeste de Michigan pidieron a los feligreses que se quedaran en casa o vieran los servicios en línea. Cayeron hasta 30 centímetros (12 pulgadas) de nieve desde el sábado en las zonas cercanas al lago Michigan.

El sábado cayeron 21,3 centímetros (8,4 pulgadas) de nieve en el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago, estableciendo un récord para la mayor nevada en un solo día de noviembre en el aeropuerto, según el Servicio Meteorológico Nacional. El récord anterior era de 20.3 centímetros (ocho pulgadas), el 6 de noviembre de 1951.

Más de 270 vuelos hacia y desde O'Hare habían sido cancelados hasta la media tarde, mientras que más de 1,200 habían sido retrasados, según el sitio web de seguimiento FlightAware. La Administración Federal de Aviación (FAA por sus iniciales en inglés) informó en un momento el domingo que las salidas hacia O'Hare estaban retrasadas en promedio casi una hora debido a la nieve o el hielo, y que las salidas desde el aeropuerto estaban retrasadas un promedio de 15 minutos.

A los aviones se les retiraba hielo el domingo en varios aeropuertos del país, incluidos el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington y el Aeropuerto Internacional Minneapolis–Saint Paul, según la FAA.

El domingo por la tarde había casi 400 vuelos hacia y desde el Aeropuerto Metro de Detroit que tenían retraso y más de 300 cancelaciones, según FlightAware.

En Wisconsin, We Energies reportó más de 6,000 cortes de energía, más de la mitad de ellos en Milwaukee y South Milwaukee. Mark Paladino publicó en Facebook que estaba paleando nieve el domingo cuando su complejo de apartamentos perdió electricidad en Fredonia. Otros dijeron que las líneas eléctricas estaban cediendo ante el peso de la nieve.

En otras partes de Iowa, los fuertes vientos del domingo nuevamente levantaban nieve sobre las carreteras, extendiendo las condiciones de viaje peligrosas, según el Servicio Meteorológico Nacional.

“Tuvimos áreas de Iowa e Illinois que vieron más de un pie (30 centímetros) de nieve”, incluidos 38 centímetros (15 pulgadas) en Fort Dodge, Iowa, indicó el meteorólogo Andrew Orrison.

Añadió que la nieve en la región de los Grandes Lagos estaba disminuyendo, pero una nueva tormenta se dirigía al noreste y la región central de la costa este, con hasta 30 centímetros (un pie) de nieve para el martes.

“Va a ser la primera nevada de la temporada para muchas de estas áreas, y va a ser bastante significativa", dijo Orrison. “La buena noticia es que no parece que en este momento las ciudades principales vayan a ver una nevada significativa”.

