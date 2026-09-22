Venezolano baleado por agente del ICE en Texas vuelve a detención tras salir del hospital

Un hombre venezolano que fue baleado por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Texas regresó el martes a un centro federal de detención después de haber sido llevado por segunda vez a un hospital con una bala aún alojada en la espalda, informó su abogada.

Un juez federal también ordenó que Wilber Rafael Garcés Pérez, quien recibió el disparo el domingo en Austin, comparezca ante el tribunal la próxima semana en relación con una demanda que buscaba frenar su expulsión de Estados Unidos.

Kate Lincoln-Goldfinch, abogada de Garcés Pérez, dijo en un video publicado en redes sociales el martes que el hombre de 28 años “seguía con mucho dolor”.

Garcés Pérez estaba detenido en una instalación federal en la localidad de Pearsall, Texas, según el representante demócrata por Texas Joaquin Castro, quien se ha sumado a otros miembros de su partido en una dura crítica al incidente, que se inscribe en un incremento de las redadas migratorias del ICE durante el segundo mandato del presidente Donald Trump. El violento incidente también ha provocado protestas en Austin, incluida una concentración frente al Capitolio de Texas la noche del lunes.

Lincoln-Goldfinch ha dicho que Garcés Pérez estaba haciendo una entrega de DoorDash la tarde del domingo cuando agentes del ICE en una camioneta sin distintivos embistieron su auto dos veces. Le dispararon y lo llevaron a un hospital, y luego recibió el alta médica y quedó bajo custodia del ICE con una bala aún en la espalda. Garcés Pérez regresó al hospital la noche del lunes después de quejarse de dolor y fue devuelto a la custodia del ICE alrededor de la medianoche, indicó Lincoln-Goldfinch.

Documentos judiciales presentados por los abogados de Garcés Pérez señalaban que lo obligaron a dormir en el piso de cemento en un centro temporal de procesamiento del ICE, y que luego, a las 4 de la mañana del lunes, el ICE lo trasladó a la instalación de Pearsall. Una orden de restricción temporal solicitada por sus abogados indica que también fue sometido a interrogatorios sin que hubiera representación legal presente.

Lincoln-Goldfinch escribió en redes sociales que lo llevaron de nuevo al hospital alrededor de las 5 de la tarde del lunes después de que comenzó a experimentar pérdida de sensibilidad en un brazo.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que supervisa al ICE, no respondió de momento a mensajes enviados por correo electrónico. La agencia ha difundido poca información y no ha dicho qué motivó que le dispararan al hombre. En un comunicado emitido el lunes, el DHS dijo que estaba investigando el tiroteo de un ciudadano venezolano que se encontraba ilegalmente en Estados Unidos y que “tenía una orden final de expulsión”.

El martes, el DHS respondió en redes sociales a un video del representante demócrata por Texas Greg Casar, quien dijo que Austin será más segura una vez que el ICE se vaya, y calificó eso como una “declaración ridícula”.

“Ninguna cantidad de difamaciones y narrativas falsas frenará al ICE en el cumplimiento de su labor de sacar a extranjeros ilegales peligrosos de nuestras comunidades”, publicó la agencia.

El lunes, Perez llamó a una conferencia de prensa y dijo a los reporteros que no había recibido medicamentos para el dolor y que durmió en el suelo.

Castro publicó en redes sociales que planeaba visitar a Garcés Pérez el miércoles para “verificar su estado y exigir su liberación”.

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Wilder es integrante del equipo de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa nacional de servicio sin fines de lucro que coloca a periodistas en redacciones locales para informar sobre temas con poca cobertura.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.