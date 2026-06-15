Juneteenth [el Día de la Emancipación] se celebra anualmente el 19 de junio en EE. UU. y conmemora el anuncio de la abolición de la esclavitud en Texas y el “segundo” Día de la Independencia de la nación.

Se reconoció como feriado federal en 2021 y ahora representa más ampliamente la emancipación de los afroamericanos esclavizados en todo el país tras la Guerra Civil de EE. UU. y sus violentas secuelas. Es la conmemoración del fin de la esclavitud más antigua reconocida a nivel nacional.

Aquí hay una breve historia de Juneteenth y cómo se reconoce hoy en día.

¿Qué sucedió?

El 19 de junio de 1865, aproximadamente 2.000 soldados del Ejército de la Unión aterrizaron en Galveston, Texas, con la noticia de que las personas esclavizadas ahora eran libres.

Los habitantes de la histórica ciudad de Salisbury, en Maryland, celebran el Juneteenth con un desfile y un festival el sábado 21 de junio de 2025 ( Middle East Images )

En su orden, el Mayor General del Ejército de la Unión, Gordon Granger, anunció que “se informa al pueblo de Texas que, de acuerdo con una proclamación del Ejecutivo de Estados Unidos, todos los esclavos son libres”.

“Esto implica una igualdad absoluta de derechos personales y derechos de propiedad entre antiguos amos y esclavos, y la conexión existente hasta ahora entre ellos se convierte en la que existe entre el empleador y el trabajo asalariado”, continuó.

Pero el anuncio llegó más de dos años después de la Proclamación de Emancipación del entonces presidente Abraham Lincoln, que marcó el fin de la esclavitud en EE. UU. pero sin terminar con el esclavismo de todas las personas del país al mismo tiempo, a pesar de su legado y su lenguaje evocador.

¿Por qué hubo un retraso?

Aunque la proclamación se emitió el 1 de septiembre de 1862, no entró en vigor hasta el 1 de enero de 1863. La guerra se prolongó durante todavía más de dos años.

La Enmienda 13 a la Constitución de EE. UU., que abolió formalmente la esclavitud en EE. UU., no fue aprobada por el Congreso hasta el 31 de enero de 1865. Fue ratificada ese mismo año.

Mientras tanto, aproximadamente 200.000 hombres negros se habían alistado en las filas de la Unión en los meses anteriores a que el general confederado Robert E Lee se rindiera en Appomattox, Virginia, el 9 de abril.

Lo que quedaba de los ejércitos confederados locales y los milicianos resistieron en los levantamientos cuando los esclavistas en los estados del sur emigraron al oeste, al bastión de la Confederación en Texas, junto con miles de personas esclavizadas que se habían llevado con ellos.

Para las más de 250.000 personas esclavizadas en Texas a la llegada del Ejército de la Unión, la orden del General Granger no las liberó instantáneamente de sus cadenas; muchos esclavistas suprimieron las noticias a las personas que esclavizaron.

La orden del general continúa: “Se aconseja a los libertos que permanezcan tranquilamente en sus hogares actuales y trabajen por un salario. Se les informa que no se les permitirá juntarse en los puestos militares y que no se les mantendrá en la ociosidad ni allí ni en ningún otro lugar”.

El final formal de la esclavitud marcó el comienzo de una década de Reconstrucción, que buscaba la emancipación continua de los estadounidenses negros y la inclusión de los estados secesionistas en EE. UU. en medio del terror paramilitar de la supremacía blanca y una economía devastada de la posguerra.

Si bien la Enmienda 13 prohibía la esclavitud de los estadounidenses, eximía de la esclavitud a los condenados por un delito. Los “códigos negros” en los estados del sur económicamente devastados impusieron severas penas a los estadounidenses negros recién liberados por delitos como merodear o romper el toque de queda, lo que garantizó que quedaran encadenados durante las próximas décadas.

La práctica de “convictos en arrendamiento” de prisioneros para trabajar en la construcción de vías férreas y minas, entre otros proyectos privados de construcción, se convirtió en “esclavitud con otro nombre”, lo cual se refleja en el encarcelamiento masivo actual que afecta de manera desproporcionada a los afroamericanos.

¿Por qué se llama Juneteenth?

La palabra es un acrónimo de “june” [“junio”] y “ninteenth” [“diecinueve”].

¿Cómo se celebra?

En todo Estados Unidos se organizan desfiles, festivales, conciertos, reuniones familiares, servicios religiosos y otros eventos comunitarios.

El 4 de julio, que marca la firma de la Declaración de Independencia en 1776, se reconoce en todo el país apenas unas semanas después. En su discurso “¿Qué es para el esclavo el 4 de julio?” en 1852, el abolicionista Frederick Douglass señaló la hipocresía de la nación de celebrar el Día de la Independencia mientras se impone un régimen brutal de esclavitud.

Juneteenth no fue reconocida formalmente en Texas, donde se entregó la orden, hasta 1979. Fue el primer estado en hacerlo.

La fecha ahora se reconoce en casi todos los estados y se designó feriado federal en 2021.

¿Cuándo se convirtió en feriado federal?

Si bien los activistas lideraron un movimiento para crear un Día de Martin Luther King Jr. a raíz de su asesinato, grupos de EE.UU. también trabajaron para crear días nacionales de celebración del Juneteenth.

Opal Lee, cuya casa fue incendiada por una multitud de blancos el 19 de junio de 1939, dirigió una campaña nacional para el reconocimiento federal de Juneteenth al caminar desde su casa en Fort Worth, Texas hasta Washington D. C. todos los años.

Tras un levantamiento internacional contra la violencia policial y el racismo sistémico luego del asesinato de George Floyd en 2020, la festividad atrajo más atención fuera de las comunidades afroamericanas.

La decisión de Donald Trump de organizar su primer mitin de campaña desde el inicio de la pandemia de coronavirus el 16 de junio en Tulsa, Oklahoma, tres semanas después de que la ciudad reconociera el aniversario de una masacre de residentes negros de dos días por parte de una turba blanca en 1921, generó críticas generalizadas y atrajo una gran atención de la prensa alrededor de Juneteenth. El expresidente luego pospuso el mitin para el día siguiente.

Varias ciudades y varias grandes empresas también agregaron el feriado a su lista de vacaciones pagadas. Nike, la NFL (National Football League) y Twitter ahora brindan un día libre remunerado a sus empleados para el Juneteenth.

La representante demócrata de EE. UU. Sheila Jackson Lee de Texas lideró los esfuerzos recientes para hacer del 16 de junio un feriado nacional, lo cual agregó una fecha a la lista por primera vez desde la adición del Día de Martin Luther King Jr. en 1983.

El 13 de junio, el Senado de EE. UU. aprobó por unanimidad la Ley del Día de la Independencia Nacional del 16 de junio, que establece el 19 de junio como feriado público legal.

El senador republicano Ron Johnson, que bloqueó su aprobación en 2020, levantó su oposición en 2021.

La medida recibió un abrumador apoyo bipartidista en la Cámara de Representantes el 16 de junio, aunque 14 republicanos votaron en contra.

Finalmente, el 17 de junio de 2021, Joe Biden promulgó una medida que creó la Ley del Día Nacional de la Independencia del 16 de junio. Es el undécimo feriado federal de la nación.

Lee estuvo presente en la Casa Blanca para la firma del proyecto de ley.

Como feriado federal, los empleados federales reciben un día libre pagado el 19 de junio, o el viernes o lunes más cercano si el feriado cae en fin de semana.

Se agregó a una lista de feriados federales, que incluyen el Día de Año Nuevo, el Día de MLK Jr., el Cumpleaños de Washington, el Día de los Caídos, el Día de la Independencia, el Día del Trabajo, el Día de la Raza, el Día de los Veteranos, el Día de Acción de Gracias y Navidad.

[Esta historia se publicó inicialmente en junio de 2020 y se actualizó.]