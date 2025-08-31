Charles Bierbauer, excorresponsal de CNN y decano de periodismo, muere a los 83 años

Charles Bierbauer, quien fuera corresponsal de CNN, presidente de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, y más tarde se convirtió en decano del programa de periodismo de la Universidad de Carolina del Sur, falleció a los 83 años de edad.

Bierbauer murió el viernes en su residencia en Spruce Pine, Carolina del Norte, donde vivía en el retiro, de acuerdo con el portavoz de la universidad, Jeff Stensland. No se dio a conocer la causa del deceso, pero el obituario de la familia indicaba que "su generoso corazón cedió después de una buena y larga vida".

La carrera periodística de Bierbauer tuvo sus inicios en su natal Pensilvania, donde comenzó como reportero de fin de semana para WKAP. Después de un año como reportero para The Associated Press en Pittsburgh, Bierbauer trabajó para varios otros medios de comunicación y obtuvo un Premio del Club de Prensa Extranjera en 1973 por su cobertura de la Guerra de Yom Kippur.

De acuerdo con su familia, Bierbauer fue detenido una vez en la Plaza Roja de Moscú mientras grababa una manifestación antisoviética. Durante una cobertura de los viajes de Muhammed Ali a la Unión Soviética en 1978, Bierbauer fue denunciado por la prensa local por "hacer preguntas impertinentes".

Después de cuatro años con ABC News, Bierbauer pasó las siguientes dos décadas en CNN, comenzando apenas un año después de la creación de la cadena. Durante los siguientes 20 años, Bierbauer cubrió el Pentágono, la Casa Blanca, la Corte Suprema federal y distintas historias políticas y campañas presidenciales. También fue presentador del programa semanal "Newsmaker Saturday" durante una década, en la cual acompañó regularmente a presidentes en sus viajes por todo el país y a decenas de naciones extranjeras.

Posteriormente, Bierbauer se mudó a Carolina del Sur, donde se convirtió en el primer decano de la Facultad de Información y Comunicaciones de la universidad insignia del estado. Fue entonces que lanzó Cocky's Reading Express, una iniciativa de alfabetización infantil. Bierbauer también encabezó un multimillonario esfuerzo de recaudación de fondos y renovación que trasladó la facultad del anticuado Coliseo de Carolina a un edificio de última generación en el histórico Horseshoe de Carolina del Sur.

En el ámbito académico, Bierbauer continuó su pasión por la locución al presentar —en asociación con SCETV— un programa semanal de actualidad y moderar numerosos debates entre candidatos políticos que competían por cargos en el estado.

Jay Bender, exabogado de la Asociación de Prensa de Carolina del Sur y profesor retirado que trabajó bajo la dirección de Bierbauer, lo recordó como un distinguido locutor y educador.

"Sus contribuciones como decano de la Escuela de Periodismo de USC fueron significativas", resaltó Bender, mencionando en específico el proyecto que modernizó y trasladó la facultad a su ubicación actual.

Tom Reichert, quien sucedió a Bierbauer como decano, coincidió con Bender, recordando el “profundo impacto” de su predecesor en el programa.

"Se le recuerda con cariño por muchos logros, incluida la recaudación de fondos y el apoyo a estudiantes que posteriormente ganaron Premios Pulitzer", dijo Reichert en un comunicado a The Associated Press. "Se le extrañará profundamente".

Bierbauer estaba casado con Susanne Schafer, una veterana reportera de asuntos militares para la AP. Obtuvo títulos de la Universidad Estatal de Pensilvania en periodismo y ruso y le sobreviven Schafer, cuatro hijos, varios nietos y un bisnieto.

En un comunicado a la AP, un portavoz de la cadena recordó a Bierbauer como "un querido miembro de la familia CNN", así como "un reportero incansable y un maravilloso colega".

"Charles me inspiró y me ayudó a lo largo de mis asignaciones en el Pentágono y la Casa Blanca", dijo Wolf Blitzer, excolega de Bierbauer en CNN, en un comunicado. "Fue un buen amigo, colega y mentor, y ciertamente lo extrañaré".

