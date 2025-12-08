Un segundo vuelo de deportados iraníes sale de EEUU con 55 personas, dice Irán

Un segundo vuelo con iraníes deportados ha salido de Estados Unidos, afirmaron funcionarios iraníes. Washington planea enviar a cientos de prisioneros de regreso a la República Islámica, según reportes.

Las deportaciones se producen en un momento de fuertes tensiones entre Teherán y Washington después de que Estados Unidos bombardeara recintos nucleares iraníes durante la guerra de 12 días de Teherán con Israel en junio. Activistas en el extranjero también han expresado su preocupación por los deportados que regresan a Irán, cuya teocracia está reprimiendo a intelectuales y ejecutando prisioneros a un ritmo inédito en décadas.

Un reporte publicado el lunes por la agencia de noticias Mizan, el portavoz oficial del poder judicial de Irán, citó al funcionario del Ministerio iraní de Exteriores, Mojtaba Shasti Karimi, reconociendo la deportación de 55 iraníes.

“Estos individuos anunciaron su disposición a regresar tras la continuación de la política antiinmigrante y discriminatoria contra ciudadanos extranjeros, particularmente iraníes, por parte de Estados Unidos”, indicó Karimi.

El portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Esmail Baghaei, también dijo el domingo que había planes para que 55 iraníes regresaran a la República Islámica.

Según las afirmaciones estadounidenses, señaló, “los iraníes fueron repatriados por razones legales y violación de las regulaciones de inmigración”.

El gobierno de Estados Unidos no mencionó de inmediato el vuelo de deportación y no estaba claro si el avión había llegado ya a Teherán. El Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado de Estados Unidos no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de The Associated Press la madrugada del lunes.

Las deportaciones suponen una colisión de una de las principales prioridades del presidente Donald Trump, perseguir la inmigración ilegal, contra una práctica de décadas de Estados Unidos de acoger a disidentes iraníes, exiliados y otros desde la Revolución Islámica de 1979.

Funcionarios iraníes reconocieron en septiembre que hasta 400 iraníes podrían ser devueltos según la política del gobierno de Trump. Ese mes llegó a Teherán el primer vuelo de ese tipo.

En el período previo y después de la revolución de 1979, un gran número de iraníes huyó a Estados Unidos. En las décadas posteriores, Estados Unidos había sido comprensivo al permitir que aquellos que huían de Irán por persecución religiosa, sexual o política solicitaran la residencia. Irán ha mantenido que solo aquellos con cargos penales pendientes enfrentan enjuiciamiento, mientras que otros pueden viajar libremente. Sin embargo, Teherán ha detenido a occidentales y otros con vínculos en el extranjero en el pasado para ser intercambiados en canjes de prisioneros.

Irán ha criticado a Washington por albergar a disidentes y otros en el pasado. Fiscales federales de Estados Unidos han acusado a Irán de contratar sicarios para atacar a disidentes también en territorio estadounidense.

Gambrell informó desde Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.