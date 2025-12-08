Tailandia lanza ataques aéreos a lo largo de la frontera con Camboya en recrudecimiento de tensiones

Tailandia lanzó el lunes ataques aéreos a lo largo de la disputada frontera con Camboya, mientras ambas partes intercambiaban acusaciones de lanzar el primer ataque.

Las tensiones han estado latentes desde que ambas naciones del sudeste asiático firmaron una tregua en octubre a instancias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que sus disputas territoriales condujeron a cinco días de combate que causaron la muerte de decenas de soldados y civiles en julio pasado.

El portavoz del ejército tailandés, mayor general Winthai Suvaree, afirmó que las tropas camboyanas dispararon primero contra distintas zonas de territorio tailandés. Informó que un soldado tailandés murió y otros cuatro resultaron heridos, además de que se inició con la evacuación de civiles de las áreas afectadas.

Tailandia utilizó aviones "para atacar objetivos militares en varias áreas para suprimir los disparos de apoyo camboyano", manifestó.

La portavoz del Ministerio de Defensa de Camboya, Maly Socheata, expresó que el ejército tailandés atacó primero a las tropas camboyanas. Afirmó que Camboya no tomó represalias durante los ataques iniciales del lunes.

"Camboya insta a que Tailandia detenga inmediatamente todas las actividades hostiles que amenazan la paz y la estabilidad en la región", comentó.

El alto el fuego mediado por Estados Unidos que puso fin al breve conflicto se vio amenazado el mes pasado después de que tropas tailandesas sufrieron heridas por minas terrestres. Ambas partes continúan intercambiando acusaciones sobre la responsabilidad, incluso cuando se supone que deben cooperar para eliminar las minas.

Trump afirmó a mediados de noviembre que había detenido una guerra entre estos dos países mientras las tensiones se mantenían latentes.

