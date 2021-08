Simone Biles ha arremetido contra un troll de Twitter por “tergiversar” sus palabras después de que compartiera con franqueza sus opiniones a favor del aborto en las redes sociales.

Tras ganar dos medallas en los Juegos Olímpicos de Tokio, Biles se dirigió a Instagram Live para pedir a la gente que compartiera sus “opiniones impopulares”.

Los fans ofrecieron respuestas que iban desde el disgusto por el ketchup hasta el odio por The Office.

Cuando una persona escribió “el aborto está mal”, Biles respondió diciendo que apoyaba que las mujeres pudieran tomar sus propias decisiones.

“Ya sé que esto va a provocar la mayor de las discusiones y puede que pierda seguidores PERO... Estoy muy a favor del aborto. Tu cuerpo. Tu elección”, escribió Biles.

“También para todo el mundo que va a decir sólo ponlo en adopción, no es tan fácil y viniendo de alguien que estuvo en el sistema de cuidado de crianza CRÉANME ... el sistema de cuidado de crianza está roto y es duro, especialmente para los niños y los adultos jóvenes que envejecen, y la adopción es costosa, sólo estoy diciendo”.

En un tuit que ya ha sido borrado, el usuario de Twitter “youngbluewoollyjumper” escribió: “Pensamientos con todos los niños del sistema de acogida a los que @Simone_Biles les dice hoy que sus vidas no valen nada y que es mejor que estén muertos”.

Biles respondió: “NO malinterpreten mis palabras. Eso no es en absoluto lo que he insinuado. NO he dicho que esté a favor de abortar en lugar de ponerlos en el sistema de acogida. Lo que sí he insinuado es que no se debe controlar el cuerpo/la decisión de otra persona. Seamos realistas lo que te importa es el control”.

Leer más: Simone Biles gana bronce en su regreso a los Juegos Olímpicos de Tokio; Guan Chenchen de China se lleva el oro

“Yo siempre he apoyado y seguiré apoyando a los niños de acogida. COMO YO FUI UNO. He sido una defensora de los niños de acogida y del sistema pero eso no lo sabrías porque no me sigues, solo te gusta abrir la boca”.

“Además, si tienes una cuenta falsa, ni siquiera me hables. Todos ustedes me molestan sin fin. Terminé porque tergiversarás mis palabras como te parezca oportuno para vomitar odio. Además, si alguien está viendo esto, sabe que los apoyo para que hagan lo que les parezca oportuno”.

Biles es reconocida como la mejor gimnasta de todos los tiempos, con un total de 25 medallas olímpicas y mundiales, 19 de ellas de oro.

En los Juegos de Tokio se retiró de las competiciones individuales y por equipos tras sufrir un “problema médico”, antes de volver a ganar el bronce en la barra de equilibrio.

Más tarde reveló que sufría de “twisties”, una enfermedad en la que los gimnastas pierden el control de su cuerpo mientras giran en el aire.

“No tenía ni idea de dónde estaba en el aire”, informó entonces Biles.

“Podría haberme hecho daño”.

Más tarde reveló que su tía había muerto inesperadamente durante los Juegos.

Tras su retirada, Biles se convirtió en el objetivo de los medios de comunicación de la derecha, y el experto conservador Charlie Kirk la calificó de “vergüenza para el país”.