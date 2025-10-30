Trump y Xi se reúnen en Corea del Sur para intentar reducir meses de tensiones comerciales

El presidente Donald Trump se reunirá el jueves con su homólogo chino Xi Jinping en lo que representa una oportunidad para que los líderes de las dos economías más grandes del mundo estabilicen relaciones después de meses de turbulencia por cuestiones comerciales.

El agresivo uso de aranceles por parte de Trump desde que regresó a la Casa Blanca para un segundo mandato, combinado con la respuesta de China de imponer límites a las exportaciones de elementos de tierras raras, han añadido nueva urgencia a la reunión. Existe un reconocimiento mutuo de que ninguna de las partes quiere arriesgarse a desestabilizar la economía mundial de maneras que puedan poner en peligro la fortuna de sus propios países.

En los días previos a la reunión, funcionarios de Estados Unidos han indicado que Trump no tiene la intención de cumplir su reciente amenaza de imponer un impuesto adicional del 100% a las importaciones de productos chinos, mientras que Beijing también ha dado señales de estar dispuesta a relajar sus controles de exportación sobre tierras raras y comprar soya de Estados Unidos.

Trump fue más allá, declarando a bordo del avión presidencial en su viaje a Corea del Sur que podría reducir los aranceles que ordenó a principios de este año sobre las importaciones chinas debido a su papel en la elaboración de fentanilo.

"Espero reducir eso porque creo que nos van a ayudar con la situación del fentanilo", dijo Trump, y luego agregó: "La relación con China es muy buena".

Poco antes de la reunión el jueves, Trump publicó en la plataforma Truth Social que la reunión sería el "G2", un reconocimiento del estatus de Estados Unidos y China como las economías más grandes del mundo. El Grupo de los Siete y el Grupo de los 20 son otros foros de naciones industrializadas.

La reunión está programada para comenzar a las 11 de la mañana (10 de la noche hora del este de Estados Unidos) en Busan, Corea del Sur, una ciudad portuaria a unos 76 kilómetros (47 millas) al sur de Gyeongju, sede de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico.

En una cena la noche del miércoles con otros líderes de la APEC, Trump fue captado por un micrófono diciendo que su reunión con Xi sería de "tres, cuatro horas" y luego regresaría a Washington.

___

Boak informó desde Tokio.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.