EEUU ataca otro bote en el Pacífico que, según dice, transportaba drogas y mata a 4 personas

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo el miércoles que el ejército estadounidense llevó a cabo otro ataque contra un bote en el océano Pacífico que, según él, transportaba drogas, y que mató a las cuatro personas que iban a bordo de la embarcación.

Hegseth manifestó en redes sociales que los servicios de inteligencia determinaron que la embarcación transitaba "por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos". Indicó que el ataque se realizó en aguas internacionales.

Un video publicado por Hegseth muestra un bote explotando en llamas.

El ejército de Estados Unidos ha estado atacando botes desde hace casi dos meses en las aguas frente a Sudamérica, mientras acumula fuerzas navales en la región. Esto ha alimentado la especulación de que los movimientos están dirigidos a derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos ha acusado de narcoterrorismo.

Estados Unidos no ha mostrado evidencia que sustente sus acusaciones sobre los botes a los que ha atacado, su conexión con el narcotráfico, ni la identidad de las personas muertas en los ataques.

