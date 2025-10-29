Stay up to date with notifications from The Independent

EEUU compartirá tecnología para que Surcorea construya submarino de propulsión nuclear, dice Trump

Chris Megerian,Josh Boak
Miércoles, 29 de octubre de 2025 18:24 EDT
EEUU-SURCOREA-SUBMARINO
EEUU-SURCOREA-SUBMARINO (AP)

Estados Unidos compartirá tecnología altamente confidencial para permitir que Corea del Sur construya un submarino de propulsión nuclear, afirmó el jueves el mandatario estadounidense Donald Trump en redes sociales después de reunirse con el presidente surcoreano Lee Jae Myung.

Lee le dijo a Trump en su reunión del miércoles que el objetivo era modernizar la alianza con Estados Unidos, señalando planes para aumentar el gasto militar y así reducir la carga financiera sobre Estados Unidos. El mandatario surcoreano expresó que podría haber habido un malentendido cuando hablaron por última vez en agosto sobre submarinos de propulsión nuclear, y señaló que su gobierno estaba buscando combustible nuclear, no armas.

Lee manifestó que si Corea del Sur estuviera equipada con submarinos de propulsión nuclear, podría ayudar a las actividades de Estados Unidos en la región.

___

Boak informó desde Tokio. El periodista de The Associated Press Konstantin Toropin contribuyó a este informe desde Washington.

Relacionados

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

