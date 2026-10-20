Trump y Vance anunciarán programa para dar dinero a quienes denuncien fraude en el gobierno

El presidente Donald Trump y el vicepresidente JD Vance anunciarán el martes un programa de 25 millones de dólares para alentar al público a denunciar fraude en el gobierno, intensificando un esfuerzo ya existente para poner fin al abuso de programas y fondos federales.

Bajo el Programa de Incentivos para Denunciantes de Fraude (llamado en inglés Fraud Whistleblower Incentive Program, o WHIP), cualquier persona que envíe una pista a fraud.gov que conduzca a una condena por fraude o a una acción federal podrá recibir hasta 30.000 dólares, informó la Casa Blanca. El Departamento de Justicia administrará el programa.

El presidente republicano ha emprendido un esfuerzo agresivo para eliminar el fraude en todo el gobierno. Trump creó en marzo un grupo de trabajo sobre el tema y puso a Vance al frente.

“Cada día, el Grupo de Trabajo del presidente Trump para Eliminar el Fraude está enfocándose en el abuso desenfrenado del dinero de los contribuyentes y dando a los estadounidenses la justicia que merecen. Esta administración tiene tolerancia cero con las personas que desfalcan a los estadounidenses”, manifestó la portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis.

Durante el acto en el Despacho Oval, Trump entregará un cheque de 10.000 dólares a Nick Shirley, un influencer de derecha que publicó el año pasado un video en el que afirmaba que miembros de la comunidad somalí de Minnesota estaban operando centros de cuidado infantil falsos para cobrar subsidios federales.

El video atrajo la atención del gobierno de Trump y de activistas conservadores, aunque los inspectores señalaron que los centros funcionaban según lo previsto. Luego se produjeron investigaciones, registros y arrestos.

En julio, una mujer, Fahima Mahamud, se declaró culpable de fraude electrónico y de conspiración para defraudar al gobierno al presentar solicitudes infladas de reembolso por comidas que supuestamente se sirvieron a niños en su centro de cuidado infantil, según el Departamento de Justicia.

La Casa Blanca afirma que Mahamud aparecía en el video de Shirley.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.