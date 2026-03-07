Trump recibe los restos de soldados fallecidos en la guerra de Oriente Medio junto a sus familiares

El presidente Donald Trump acompañó el sábado a las familias en duelo en la Base de la Fuerza Aérea en Dover, Maryland, para el traslado digno de los seis soldados estadounidenses que murieron en la guerra en Oriente Medio.

El traslado digno --ritual en el que se devuelve los restos de los miembros de las fuerzas armadas caídos en combate-- es considerado una de las tareas más solemnes para cualquier comandante en jefe. Trump afirmó durante su primer mandato que era “lo más difícil que tengo que hacer” como presidente.

“Es un día muy triste”, declaró Trump a los periodistas a bordo del Air Force One al regresar a Florida el sábado por la tarde, añadiendo que estaba "complacido con rendir nuestro respeto". Afirmó que los familiares de los fallecidos son “grandes personas, grandes padres, esposas, familia” y subrayó que los “padres estaban muy orgullosos”.

Trump y el vicepresidente JD Vance estuvieron presentes en la ceremonia el traslado. La comitiva también incluyó a altos funcionarios del gobierno, entre ellos el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien el viernes publicó en redes sociales del “espíritu inquebrantable para honrar su memoria y la determinación que encarnaban”; la secretaria de Justicia Pam Bondi; la jefa de despacho de la Casa Blanca, Susie Wiles; el enviado especial Steve Witkoff, y Tulsi Gabbard, la directora de inteligencia nacional.

En el acto también estuvieron presentes gobernadores y senadores de Iowa, Minnesota, Nebraska y Florida.

Los soldados caídos en combate fueron el mayor Jeffrey O’Brien, de 45 años y oriundo de Indianola, Iowa; el capitán Cody Khork, de 35, de Winter Haven, Florida; el suboficial jefe de tercera clase Robert Marzan, de 54 años y residente de Sacramento, California; la sargento primero Nicole Amor, de 39 años y originaria de White Bear Lake, Minnesota; el sargento primero Noah Tietjens, de 42 años y oriundo de Bellevue, Nebraska; y el sargento Declan Coady, de 20 años y originario West Des Moines, Iowa, quien fue ascendido póstumamente.

Como marca el protocolo, Trump —con traje azul, corbata roja y una gorra blanca con la inscripción “USA”— no habló durante el traslado. Las familias se mantuvieron prácticamente en silencio durante el ritual, que duró alrededor de media hora.

Los seis integrantes de la Reserva del Ejército --que murieron por un ataque con dron en un centro de mando en Kuwait, pertenecían al 103er Comando de Sostenimiento con base en Des Moines que proporciona alimentos, combustible, agua y municiones, además de equipos y suministros de transporte. Murieron apenas un día después de que Estados Unidos e Israel iniciaroncon su campaña militar contra Irán.

“Estos soldados participaron en la misión más noble: proteger a sus compatriotas estadounidenses y mantener segura a nuestra patria”, declaró la senadora republicana Joni Ernst, una veterana de guerra, esta semana después de que se dio a conocer los nombres de los fallecidos. “Nuestra nación tiene una enorme deuda de gratitud con ellos que nunca podrá saldarse”.

Durante el ritual, los contenedores --cubiertos con la bandera estadounidense-- se trasladan desde el avión militar hasta un vehículo que llevará los restos para su preparación para su lugar de descanso final.

Joey Amor, esposo de Amor, dijo esta semana que ella tenía previsto volver en pocos días para reunirse en casa con él y sus dos hijos.

“No vas a Kuwait pensando que va a pasar algo, y que ella sea una de las primeras… duele”, subrayó Joey Amor.

O’Brien había servido en la Reserva del Ejército durante casi 15 años, según su cuenta de LinkedIn. Su tía escribió en Facebook que O’Brien “era el granjero rubio y ojos azules más dulce que pudieras conocer. Lo extrañamos muchísimo”.

La hermana de Marzan lo describió en Facebook como un “líder fuerte” y un esposo, padre y hermano cariñoso.

“Hermanito, eres amado y me aferraré a todos nuestros recuerdos y los atesoraré siempre en mi corazón”, escribió Elizabeth Marzan.

Coady fue uno de los más jóvenes en recibir un ascenso. Se entrenó para diagnosticar y resolver problemas en sistemas informáticos militares, pero impresionó a sus instructores, contó a The Associated Press su padre, Andrew Coady.

“Entrenó duro, trabajó duro; su condición física era importante para él. Le encantaba ser soldado”, relató Coady. “También era una de las personas más amables que puedas conocer, y haría cualquier cosa por alguien”.

La familia de Khork lo describió como “el alma de la fiesta”, conocido por su “espíritu contagioso” y su “corazón generoso”, y aseguraron que desde niño quiso ser militar.

“Ese compromiso ayudó a moldear su vida y reflejaba el profundo sentido del deber que lo definió”, según un comunicado de su madre, Donna Burhans, su padre, James Khork, y su madrastra, Stacey Khork.

Tietjens, quien provenía de una familia militar, había servido anteriormente en Kuwait junto a su padre. Cuando regresó a casa en febrero de 2010, se reencontró con su esposa en el gimnasio de una iglesia local.

La prima de Tietjens, Kaylyn Golike, pidió oraciones para el hijo de 12 años de Tietjens, su esposa y sus padres, mientras afrontan una “pérdida inimaginable”.

Trump viajó por última vez a Dover en diciembre para rendir homenaje a dos integrantes de la Guardia Nacional de Iowa y a un intérprete civil de Estados Unidos que murieron en una emboscada en el desierto de Siria. ___

Kim informó desde Washington.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.