Trump quiere impulsar la paz en Oriente Medio; Netanyahu aún destaca la fuerza militar de Israel

El presidente Donald Trump ha declarado el fin de la guerra de Israel con Hamás en la Franja de Gaza y ya ha puesto la mira en objetivos mucho más grandes —argumentando que el frágil alto el fuego que su gobierno ayudó a negociar es una oportunidad para traer una paz duradera a Oriente Medio.

De igual forma, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, está entusiasmado con el presente, pero mucho más mesurado en sus evaluaciones hacia el futuro. Ha calificado el acuerdo, aún en sus primeras etapas, como "una propuesta para liberar rehenes y terminar la guerra", al tiempo que asegura que su país utilizó dos años de una guerra —a menudo brutal— para mostrar su poderío militar.

Es destacable el hecho de que ambos ofrezcan perspectivas notablemente diferentes sobre las perspectivas de paz a futuro, tomando en cuenta lo mucho que intercambiaron elogios durante sus respectivos discursos del lunes ante el Knesset, el parlamento de Israel.

Pero también refleja lo diferentes que pueden ser las apuestas políticas y diplomáticas para cada uno de los mandatarios.

Eso es especialmente cierto tomando en cuenta que la reputación de Trump como negociador internacional podrá ser puesta a prueba por un alto el fuego que aún podría resultar precario, mientras que Netanyahu podría tener que enfocarse en cuestiones internas y mantener feliz al electorado israelí, antes de las elecciones programadas para octubre de 2026, a más tardar.

“Has ganado” vs. “Nuestros enemigos ahora lo entienden”

Trump agregó con alegría la guerra entre Israel y Hamás como el octavo conflicto global en una lista de guerras que asegura que ha resuelto, incluso si ese recuento exagera el papel que desempeñó. También declaró que el alto el fuego marcaría el comienzo de un nuevo "amanecer de un nuevo Oriente Medio".

"Has ganado", dijo sobre Israel, alentando a su aliado estadounidense a ver las limitaciones de la fuerza militar para lograr una paz duradera. "Ahora es el momento de traducir estas victorias contra los terroristas en el campo de batalla en el premio definitivo de paz y prosperidad para todo Oriente Medio".

Esos comentarios fueron después de que Netanyahu usó su propio discurso para decir: "Nuestros enemigos ahora entienden qué tan poderoso y qué tan determinado es Israel".

Al recordar el ataque de Hamás contra Israel hace dos años que desató la guerra, agregó que los adversarios de su país: "Entienden que atacar a Israel el 7 de octubre fue un error catastrófico".

Refiriéndose a Hamás, Netanyahu subrayó: "Estos monstruos toman bebés como rehenes", añadiendo que, "Israel hizo lo que te0nía que hacer".

Durante los últimos dos años, Netanyahu fue firme en su promesa de lograr la "victoria total" sobre Hamás —no sólo trayendo de regreso a los rehenes liberados como parte del acuerdo de alto el fuego, sino también desarmando al grupo y golpeándolo hasta la rendición. Hamás quedó debilitado pero aún intacto, por lo que ha quedado muy lejos de ese objetivo.

El plan de Trump también ofrece la posibilidad de un Estado palestino algún día —algo a lo que Netanyahu y sus socios de coalición se oponen. Al declarar el fin de la guerra, Netanyahu podría ver a su gobierno desmoronarse y verse obligado a convocar elecciones anticipadas en un momento en que su popularidad sigue siendo baja y sin que haya cumplido sus objetivos de guerra.

“Desarrollo económico” vs. “Civilización contra Barbarie”

Trump ha abordado desde hace tiempo la diplomacia como lo haría con los acuerdos empresariales. Ahora dice que promover los intereses económicos en Oriente Medio puede ayudar a cerrar brechas y fomentar la cooperación, incluso entre los enemigos históricos más férreos.

El presidente insinuó el lunes que los países árabes ricos estarían dispuestos a ayudar a financiar el fin de los combates para promover la prosperidad en una de las regiones más volátiles del mundo.

"El enfoque total de los habitantes de Gaza debe estar en restaurar los fundamentos de la estabilidad, la seguridad, la dignidad y el desarrollo económico", aseguró Trump.

Netanyahu dijo que esperaba que el futuro trajera, "Paz dentro de Israel y paz fuera de Israel". Pero en lugar de sumarse al entusiasmo de Trump sobre la unidad regional a través del desarrollo económico, pidió un futuro "que unirá a la civilización contra la barbarie, la luz contra la oscuridad y la esperanza contra la desesperación".

“Listos cuando ustedes lo estén” vs. “Eje del terror”

Otro punto clave donde Trump y Netanyahu divergieron fue sobre Irán.

Trump elogió los ataques de Estados Unidos en junio pasado, los cuales ha caracterizado como un golpe decisivo contra el programa nuclear de Irán: "Quitamos una gran nube de Oriente Medio y de Israel".

Pero también reconoció que Teherán podría desempeñar un papel en la búsqueda de una paz más amplia en Oriente Medio, diciendo que cuando se trata de Irán y posibles negociaciones, los funcionarios en Estados Unidos "están listos cuando ustedes lo estén".

"¿Saben qué sería genial? Si pudiéramos hacer un acuerdo de paz con ellos", agregó Trump sobre Irán. "¿Estarían felices con eso? ¿No sería grandioso? Porque creo que ellos lo quieren. Creo que están cansados".

En un discurso que a menudo provocó una enorme ovación de los legisladores israelíes, esa sensación en particular provocó una respuesta moderada. Mientras tanto, Netanyahu se congratuló de las "increíbles victorias de su país sobre Hamás y sobre todo el eje del terror iraní".

“Pequeño punto” vs. “Falsa propaganda de Hamás”

Ambos mandatarios hablaron sobre la creciente presión internacional sobre Israel para poner fin a la guerra, pero con fines diferentes.

Netanyahu reprendió a la comunidad global por haber "comprado la falsa propaganda de Hamás" y dijo que hacerlo vio "a más y más gobiernos sucumbir a las turbas antisemitas en sus propios países" mientras presionaban para que Israel "sucumbiera a las demandas de Hamás".

Hacerlo, dijo, habría significado que, "En poco tiempo, los asesinos de Hamás estarían de regreso en la valla fronteriza, listos para repetir los horrores del 7 de octubre una y otra vez".

Trump, por el contrario, insinuó que Israel podría haber sido incapaz de continuar luchando con Hamás por mucho más tiempo ante la oposición desde tantos rincones de un mundo que señaló era muy grande, incluso mientras elogiaba la fuerza militar y política de Israel.

El enorme número de personas muertas en Gaza durante la guerra, la destrucción generalizada del territorio y una crisis de hambruna y humanitaria, provocaron acusaciones de genocidio que Israel rechaza.

"Este pedazo de tierra es muy pequeño", dijo Trump. "Tienes este pequeño punto, y piensa en lo que has hecho. Es increíble".

Admiración mutua

Trump elogió en repetidas ocasiones a Netanyahu, e incluso tomó la extraordinaria medida de proponer que el primer ministro fuera indultado en una investigación de corrupción en curso.

"Cigarros y champán. ¿A quién demonios le importa eso?", preguntó Trump.

Eso fue una referencia a los tres casos de corrupción por los cuales Netanyahu ha sido acusado. Uno de ellos involucra señalamientos de que el primer ministro y su esposa aceptaron bienes de lujo, incluidos cigarros y champán, a cambio de favores políticos.

Después de que Trump no ganó el Premio Nobel de la Paz la semana pasada, Netanyahu prometió nominar a Trump como el primer no israelí en recibir el Premio Israel, el máximo honor del país.

Aun así, estos elogios no llevaron a ninguno de los hombres a viajar a Egipto al finalizar sus discursos.

Trump dejó Israel para asistir a lo que la Casa Blanca ha calificado como una "cumbre de paz" con más de 20 dignatarios mundiales en Sharm el-Sheikh, Egipto. Netanyahu fue invitado, pero rechazó la invitación el lunes. Su oficina dijo que estaba demasiado cerca de la festividad judía de Simjat Torá.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.