Trump publica un mapa con el "estrecho Trump" frente a Irán y otras noticias en Oriente Medio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó una imagen del estrecho de Ormuz rotulado como “estrecho Trump” poco después de que Irán propusiera un acuerdo para reabrir la vía marítima en el plazo de una semana si Washington cumple ciertas condiciones.

La prensa iraní reportó que el presidente de la República Islámica se había marchado de Nueva York tras asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas, donde hubo conversaciones indirectas entre Teherán y la Casa Blanca. Y Arabia Saudí dice que interceptó otro misil que atribuye a los rebeldes hutíes del vecino Yemen, respaldados por Irán.

A continuación, un vistazo a las últimas noticias de Oriente Medio el sábado.

Trump publica mapa que llama “estrecho Trump” a una vía marítima clave

A primera hora del sábado, el mandatario estadounidense publicó en su plataforma Truth Social una imagen del estrecho de Ormuz rotulado como “estrecho Trump”, en la primera indicación pública de su postura después de que Irán propusiera un nuevo acuerdo y sugiriese que podría ayudar a Trump de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

La Casa Blanca se limitó a afirmar el viernes que funcionarios de Estados Unidos estaban manteniendo conversaciones positivas y constructivas con mediadores acerca de la guerra con Irán. A principios de semana, Teherán sostuvo horas de conversaciones indirectas con Estados Unidos.

Medios iraníes dicen que el presidente Pezeshkian dejó Nueva York

En Irán, medios semioficiales reportaron que el presidente del país, Masoud Pezeshkian, salió Nueva York rumbo a Teherán tras la reunión anual de líderes mundiales en la ONU.

El discurso de Pezeshkian ante la asamblea respondió a la última amenaza de Trump de “aniquilar” a la República Islámica, pero concluyó afirmando que sigue abierto a la diplomacia.

Por su parte, el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, dijo a reporteros el viernes por la noche que, de acuerdo con la propuesta de Teherán, el estrecho de Ormuz se reabrirá y las conversaciones sobre su programa nuclear se retomarán en siete días si Estados Unidos levanta su bloqueo naval a los puertos iraníes, exime de sanciones la venta de petróleo iraní y respeta un alto el fuego que incluiría a Líbano.

Arabia Saudí intercepta un misil hutí

El portavoz militar de Arabia Saudí, el mayor general Turki al-Malki, afirmó a primera hora del sábado que se interceptó y destruyó un misil balístico disparados por los hutíes desde el vecino Yemen. El proyectil se lanzó hacia la ciudad suroccidental de Khamis Mushait, agregó.

The Associated Press no pudo verificar la información de forma independiente. Los rebeldes no se atribuyeron la responsabilidad por el incidente, aunque a veces tardan un día en hacerlo.

El organismo regional que representa a los estados árabes del golfo Pérsico, el Consejo de Cooperación del Golfo, condenó los ataques hutíes más recientes por considerarlos una “grave escalada y una amenaza para la seguridad regional” e instó a la comunidad internacional a responder.

Irak busca exenciones a sanciones de EEUU a aerolíneas iraníes

Irak dijo que está en contacto directo con Estados Unidos para lograr exenciones a las sanciones que pesan sobre aerolíneas iraníes, mientras Washington mantiene la presión económica sobre Teherán.

La oficina del primer ministro iraquí señaló que el objetivo es obtener exenciones para ciertos aeropuertos, haciendo hincapié en vuelos por razones humanitarias como tratamientos médicos, educación y peregrinaciones religiosas.

Muchos peregrinos del vecino Irán visitan lugares como Karbala y Najaf.

Colonos israelíes toman más fuentes de agua en Cisjordania

Colonos israelíes han intensificado los esfuerzos para hacerse con el control de manantiales naturales y lugares de interés patrimonial en la Cisjordania ocupada. Los manantiales son vitales para el suministro de agua potable, el turismo y la agricultura, y son cada vez más inaccesibles para los 2,8 millones de palestinos que viven en el territorio.

En el valle del Jordán, colonos cortaron una tubería de agua hacia una aldea palestina y la redirigieron a una piscina a la que pusieron el nombre de Herodes, el rey de Judea nombrado por los romanos. Grupos israelíes de derechos humanos dicen que la medida forma parte de un esfuerzo más amplio por reclamar sitios patrimoniales.

La disputa por el acceso al agua pone el foco sobre la lucha en curso por el control de Cisjordania, donde los palestinos sufren escasez desde 1967.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.