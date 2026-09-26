A un mes de las inundaciones en Nepal, miles siguen desaparecidos y la recuperación se prevé larga

Tras cinco años trabajando en Arabia Saudí, Narayan Prassan regresó a su hogar en Nepal con ahorros, pero perdió su casa en el terremoto de 2015. Volvió a irse al extranjero, ganó lo suficiente para reconstruir su vivienda y se instaló felizmente con su familia.

Las inundaciones del mes pasado lo han destruido todo una vez más.

Con su casa en una zona designada como peligrosa y sin una idea clara de dónde se reasentará su familia, Prassan se aloja con su esposa e hijos en la vivienda de un familiar y se plantea volver otra temporada al extranjero.

“Esta inundación se lo ha llevado todo”, comentó. “No sé qué hacer”.

Un mes después de que unas devastadoras inundaciones arrasaran partes de Nepal, miles de personas están desplazadas como Prassan y los rescatistas continúan buscando a miles de desaparecidas más, incluyendo muchas que se cree que están atrapadas en seis túneles de proyectos hidroeléctricos. El desastre ha dejado al gobierno ante una recuperación larga y costosa, con familias que afrontan la pérdida de seres queridos, hogares y medios de vida.

El primer ministro, Balendra Shah, aprovechó su primer discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas el jueves para destacar que la tragedia es una advertencia sobre los crecientes riesgos climáticos que enfrenta la región del Himalaya.

“El desastre no fue solo una tragedia local, sino una advertencia para el mundo”, manifestó Shah. “Hoy les pregunto: ¿De verdad hemos escuchado esa advertencia?”.

Shah pidió también un mayor apoyo internacional para la recuperación de Nepal y una cooperación regional más sólida para prepararse ante desastres relacionados con el clima.

“El cambio climático no conoce fronteras. Los glaciares y las inundaciones no viajan con sellos y pasaportes”, afirmó.

Retrasos con ADN demoran despedidas en algunas familias

La agencia de gestión de desastres de Nepal indicó que se han recuperado 1.453 cadáveres y que 5.644 personas seguían desaparecidas. Solo 112 cuerpos han sido entregados a sus familias, mientras que otros 1.333 fueron enterrados provisionalmente a la espera de su identificación. En la vecina China, las autoridades dijeron que entre los desaparecidos hay 261 extranjeros.

En el Hospital de la Policía de Nepal, en la capital, Katmandú, se han instalado carpas donde los familiares pueden aportar muestras de ADN para ayudar a identificar a los fallecidos. Las autoridades están cotejando esas muestras con el ADN extraído de los restos recuperados.

Responsables del laboratorio se negaron a ofrecer detalles, aludiendo a motivos de privacidad, pero señalaron que expertos de India, China, Estados Unidos, Singapur y Corea del Sur estaban colaborando en las labores.

Rabi Kumar Thapa Magar, un trabajador de una central hidroeléctrica que perdió a su esposa, su hermano, su cuñada y su madre en la tragedia, contó que identificó a su esposa a partir de una foto de los fallecidos, pero las autoridades habían enterrado su cuerpo antes de que la familia pudiera verlo.

Las autoridades se negaron a entregarle el cadáver hasta que se verifique el ADN, un proceso que, según dijeron, tardaría al menos un mes. Más tarde, la familia llevó a cabo ritos funerarios simbólicos utilizando una efigie.

Familias lloran la pérdida de sus hijos

Muchos otros aún están asimilando el duelo.

Pasang Maya Tamang, de 32 años, que perdió a su hijo pequeño en las inundaciones, contó que todavía sueña con él suplicando ayuda.

“El cuerpo de mi hijo ha sido recuperado, pero no pude verlo una última vez. Estoy muy triste por eso. En mis sueños lo oigo decir por qué lo dejé solo”, dijo Tamang en un refugio en la localidad de Nuwakot, afectada por las inundaciones.

Su hijo se había ido a la escuela con un vecino cuando se produjo la inundación. Para cuando ella se enteró de lo ocurrido, el centro ya había sido arrastrado. Su cadáver fue recuperado tres días después en un distrito del sur, pero no pudo viajar hasta allí para verlo.

La inundación del 26 de agosto ocurrió por la mañana, aproximadamente a la hora en la que los estudiantes llegaban a las escuelas o se dirigían a ellas. Los cuerpos de algunos menores se recuperaron más tarde aún con corbatas con el logo del centro al que acudían, apuntó Asta Man Dangol, residente de Nuwakot.

“Los mayores pudieron correr cuesta arriba y escapar, pero los pequeños que no podían correr rápido... fueron arrastrados”, explicó.

Equipos tratan de reconectar a comunidades aisladas

El gobierno de Nepal estima que la reconstrucción y la recuperación costarán 4.770 millones de dólares. Casi 33.000 personas se han visto afectadas, y alrededor de 7.500 viviendas quedaron dañadas o destruidas.

La recuperación se centra ahora en restaurar las carreteras y puentes cortados por las inundaciones, en especial en zonas remotas donde la infraestructura dañada ha dificultado la llegada de ayuda.

Ishmita Shah, ingeniera de carreteras, señaló que los equipos trabajan con el ejército nepalí desde el segundo día después de la crecida para reabrir rutas en las zonas afectadas.

Se están construyendo puentes para mejorar el acceso a las áreas más golpeadas y facilitar el transporte de ayuda humanitaria, manifestó. Pero el trabajo sigue siendo difícil, añadió, ante la previsión de mal tiempo para los próximos días.

“Los próximos días van a ser muy complicados por el clima, pero también estamos totalmente preparados para eso”, aseguró.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.