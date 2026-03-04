Las fuerzas militares de Ecuador y Estados Unidos han iniciado operaciones conjuntas dirigidas a grupos del crimen organizado, aunque los detalles específicos sobre las acciones y su ubicación se han mantenido en estricta reserva hasta el miércoles.

La noche del martes, el Comando Sur de Estados Unidos publicó un vídeo en su cuenta de X, mostrando un helicóptero sobrevolando a un grupo de hombres. No se sabe si son militares ecuatorianos o grupos irregulares. Sin embargo, la grabación se interrumpe sin aclarar si se trataba de efectivos ecuatorianos o de grupos irregulares, ni el desenlace de la situación.

Junto al material audiovisual, el organismo estadounidense confirmó que las fuerzas militares de ambos países "lanzaron operaciones contra organizaciones terroristas designadas en Ecuador". Subrayó que estas acciones son un "ejemplo poderoso del compromiso de los socios en América Latina y el Caribe para combatir la lacra del narcoterrorismo".

El Comando Sur añadió que se están adoptando "medidas decisivas para enfrentarnos a los narcoterroristas que durante mucho tiempo han infligido terror, violencia y corrupción a los ciudadanos en todo el hemisferio".

Junto al material audiovisual, el organismo estadounidense confirmó que las fuerzas militares de ambos países "lanzaron operaciones contra organizaciones terroristas designadas en Ecuador" ( U.S. Southern Command )

Citando al jefe del Comando Sur, general Francis Donovan, el mensaje terminó elogiando a los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas de Ecuador "por su compromiso inquebrantable con esta lucha, demostrando valor y determinación a través de acciones continuas contra los narco-terroristas”.

El general Henry Delgado, jefe del Comando Conjunto de Ecuador, indicó por su lado en un discurso que dio en un foro de seguridad en Quito que el martes se iniciaron “unas operaciones y no vamos a amedrentarnos, no vamos a intimidarnos, ni nadie nos va a intimidar”.

“Estamos seguros que lo que estamos haciendo es justamente en beneficio de nuestro amado Ecuador ahora que existe ese apoyo realmente de organismos internacionales y otros países; y lo vamos a hacer”, señaló Delgado, quien no dio ningún detalle de las operaciones en suelo ecuatoriano a las que aludió.

The Associated Press pidió detalles sobre las operaciones conjuntas a la cancillería, al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa, pero no obtuvo respuesta de inmediato.

Una relación estrecha

Desde que en noviembre de 2023 llegó al poder Daniel Noboa —de derecha e hijo del hombre más rico de Ecuador— el país sudamericano ha estrechado relaciones con Estados Unidos, del cual ha recibido permanente apoyo en su lucha contra el crimen organizado.

El anuncio de ambos gobiernos se produjo después de que el lunes Noboa revelara que su gobierno había iniciado una nueva fase en la lucha contra el crimen organizado con acciones conjuntas con países aliados mientras Ecuador atraviesa una sostenida ola de violencia vinculada con el narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades ilícitas.

“Ecuador exige seguridad, nuestro pueblo necesita vivir en paz”, dijo Noboa, quien aseveró que en las operaciones intervendrán militares y policías.

La semana pasada Noboa ratificó la vigencia de un estado de excepción por 30 días en nueve de las 24 provincias del país, entre ellas las más violentas como Guayas, Manabí y Los Ríos, que restringe derechos como la inviolabilidad de domicilio y correspondencia.

A finales del año pasado Ecuador y Estados Unidos anunciaron acciones temporales conjuntas para fortalecer la lucha contra el narcotráfico, especialmente en la ciudad portuaria de Manta, en el centro de la región costera.

Ecuador también mantiene buenas relaciones con Israel e Italia, entre otros países, que han entregado donaciones y suelen colaborar en temas de seguridad.

El país es considerado por las autoridades como un centro logístico del narcotráfico donde se acopia y distribuye la droga que ingresa especialmente desde la frontera norte con Colombia. Los alijos son transportados desde sus puertos hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

El gobierno ecuatoriano ha señalado en varias ocasiones que mediante acciones conjuntas con Estados Unidos ha logrado detener envíos de importantes cantidades de droga y también ha destacado que ese país ha colaborado con información para la lucha contra el crimen organizado.

En 2025 Ecuador incautó 214 toneladas de drogas, especialmente cocaína, una cifra por debajo de las casi 295 toneladas decomisadas un año antes, según las autoridades.