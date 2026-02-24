La presidenta encargada pide a los venezolanos que apoyen unidos la Ley de Amnistía

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió el lunes a los venezolanos apoyar unidos el proceso de convivencia impulsado con la Ley de Amnistía y advirtió que hay algunos sectores que pretenden perturbar la paz en el país sudamericano.

“Estoy viendo que hay sectores dando lectura incorrecta de la Ley de Amnistía y del proceso de convivencia”, dijo Rodríguez en un encuentro televisado con personas que han sido afectadas por la violencia política que el oficialismo atribuye a la oposición en las últimas décadas.

“Ya tienen planes y en su debida oportunidad los voy a mostrar al país para que se sepa quiénes desde un lujoso hotel en los Estados Unidos o en Europa pretenden descarrilar este proceso, pretenden perturbar el camino de la tranquilidad y la paz en Venezuela”, aseveró, sin dar otros detalles. “Que sea el pueblo venezolano quien juzgue”.

“Yo llamo a una justicia genuina y verdadera, porque ya basta”, agregó.

Los comentarios de la mandataria encargada se produjeron cuatro días después de la promulgación de la nueva ley impulsada por su gobierno que aplicará para dirigentes opositores, sindicalistas, activistas de derechos humanos, estudiantes, académicos y periodistas, entre otros, detenidos por motivos políticos durante meses o incluso años.

La ley de Amnistía fue sancionada el 19 de febrero casi tres semanas después de que la presidenta presentara la iniciativa para potenciar, según dijo, la convivencia en el país. Rodríguez fue juramentada el 5 de enero dos días después de la captura y traslado del entonces presidente Nicolás Maduro y su esposa a Nueva York para enfrentar cargos federales de tráfico de droga.

Rodríguez ha expresado su esperanza de que la ley sirva para reparar las heridas que ha dejado la larga confrontación política en el país desde la llegada al poder del fallecido presidente socialista Hugo Chávez en 1999.

El gobierno niega que existan “presos políticos” y acusa a los detenidos de conspirar para desestabilizarlo.

“Este proceso, que estamos construyendo todos… hay que cuidarlo y por eso yo les agradezco que se incorporen y que estemos sumados”, acotó la mandataria en funciones a víctimas y familiares. “Quien venga a descarrilar el proceso e impedir la sanación de Venezuela, que se encuentre con la voluntad férrea de un país por la paz”.

La ley fue recibida con desconfianza por familiares de los detenidos y organizaciones de derechos humanos, varias de las cuales han exigido que sean liberados de inmediato todos los reclusos por motivos políticos, aun cuando no figuren entre los beneficiarios de la ley,

La nueva ley excluye a los condenados por homicidio, tráfico de drogas, violaciones graves de derechos humanos y rebelión militar.

Organizaciones de derechos humanos dicen que es un despropósito que sean los mismos jueces y fiscales que han acusado a personas “injustamente” los encargados de interpretar la ley para otorgar beneficios, en lugar de designar jueces ad hoc para ese fin. Los grupos humanitarios también han pedido que se desmantele lo que consideran un sistema represivo al que señalan de las encarcelaciones.