Micrófonos abiertos en el G7 captan charlas informales de líderes mundiales en medio de temas serios

Los líderes de las democracias más ricas del mundo hablan esta semana sobre cómo abordar algunos de los mayores problemas del planeta, pero los micrófonos abiertos en la cumbre del G7 revelaron que las conversaciones también incluyeron temas más ligeros. Deportes. Cigarrillos. El clima. ¿Y algo sobre Groenlandia?

Mientras los líderes mundiales se dirigían a las salas de conferencias en un complejo turístico a orillas de un lago, los micrófonos instalados para sus trascendentales debates sobre guerra y comercio a menudo captaron bromas improvisadas.

Meloni dejó de fumar

El hábito de fumar de la primera ministra italiana Giorgia Meloni fue el centro de un momento captado por un micrófono abierto el martes. Cuando el canciller alemán Friedrich Merz le preguntó si ya se había fumado un cigarrillo esa mañana, Meloni reveló que no fumaba “desde el 1 de mayo”.

Su alejamiento del tabaco provocó felicitaciones entusiastas de líderes de Canadá, Reino Unido, Japón y la Unión Europea. Meloni levantó las manos en señal de celebración. Mientras tanto, el primer ministro canadiense Mark Carney tenía una pregunta para ella.

“¿Tienes un parche?”, preguntó Carney, agarrándose su propio brazo.

La charla deportiva incluye gritos de apoyo a Francia

Con el Mundial de fútbol que se juega en Estados Unidos, México y Canadá, el balompié se convirtió de manera natural en un tema recurrente de conversación.

Mientras los líderes se reunían para almorzar, el presidente francés Emmanuel Macron y otros opinaron. Alguien gritó “Allez les bleus”, el cántico de apoyo a la selección francesa. Se escucha a otro líder hablar de la reciente victoria en la Liga de Campeones del Paris-Saint Germain.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dirigió la atención hacia el evento de combate en jaula de la UFC que organizó en la Casa Blanca el domingo. El mandatario, que se sentó junto al ring el día de su 80mo cumpleaños, habló con entusiasmo de Dana White, el director ejecutivo de la UFC.

En otro momento del día, el primer ministro británico Keir Starmer se deshizo en elogios por el sorprendente empate 0-0 de Cabo Verde contra España, país que ya ha sido campeón del mundo. “Bastante notable, debo decir”, comentó.

Trump hace una críptica referencia a Groenlandia

En un momento intrigante, un micrófono captó a Trump hablando con el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

“¿Entiendes?”, dijo Trump antes de hacer una pausa y mirar fijamente a Costa. “Groenlandia”. No quedó claro el inicio ni el final de la conversación.

Políticos europeos se han indignado por las amenazas de Trump de adquirir Groenlandia, un territorio semiautónomo de Dinamarca.

Macron pierde la noción del tiempo, literalmente

Más tarde, Trump aportó algo de ligereza después de que Macron pareciera haber olvidado su reloj al marcharse del almuerzo de trabajo del grupo. Carney llamó la atención sobre ello al decir: “Ha dejado su reloj aquí. Tenemos su reloj”.

“Dámelo si lo dejó, dámelo”, intervino Trump, provocando risas en el grupo.

Trump recibe una camiseta y una bicicleta por su cumpleaños

El día dejó algunos episodios de diplomacia a través de regalos.

Macron regaló a cada uno de sus siete homólogos bicicletas personalizadas para promover el Campeonato Mundial de Ciclismo previsto para el próximo año en los Alpes franceses, indicó en redes sociales David Lappartient, presidente de la Unión Ciclista Internacional.

No hubo un momento de micrófono abierto que permitiera detectar la reacción de Trump, quien no es conocido por montar en bicicleta y que ha bromeado con hacer un ejercicio mínimo más allá de sus habituales salidas a jugar golf.

Merz, quien recientemente se enfrentó verbalmente con Trump por la guerra en Irán, le entregó al republicano una camiseta de la selección alemana de fútbol con el nombre de Trump y el número 47. El mandatario la levantó y sonrió para una foto antes de dejarla a un lado.

Merz publicó una foto del intercambio en redes sociales y lanzó un mensaje directo: “Después de todo, estamos en el mismo equipo”.

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Binkley informó desde Washington. El periodista de la AP Sam McNeil contribuyó a este despacho desde Bruselas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.