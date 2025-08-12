Trump despliega la Guardia Nacional en Washington en medio de tensiones con la alcaldesa

Algunos de los 800 miembros de la Guardia Nacional desplegados por el presidente Donald Trump comenzaron a llegar el martes a la capital de la nación, intensificando su presencia después de que la Casa Blanca ordenara que las fuerzas federales tomaran el control del departamento de policía de la ciudad y reducir el crimen, en lo que el presidente calificó —sin fundamento— como una ciudad sin ley.

La llegada se produjo la mañana después de que Trump anunciara que activaría a los miembros de la guardia y tomaría el control del departamento. Mencionó una emergencia criminal, pero se refirió a los mismos índices de criminalidad que, según los funcionarios de la ciudad, ya han comenzado a disminuir notablemente. El presidente tiene el derecho legal de tomar tales medidas, hasta cierto punto.

A medida que avanza la semana, aún no está claro cuán visible y agresiva será la presencia federal en Washington, cómo podría desarrollarse, quién será el objetivo y cuánto tiempo podría durar.

El lunes, la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, dijo que el plan recién anunciado por Trump para tomar el control del Departamento de Policía Metropolitana y llamar a la Guardia Nacional no era un paso productivo. Expuso calmadamente el argumento de la ciudad de que el crimen ha disminuido constantemente y afirmó que el estado de emergencia que el mandatario percibe simplemente no coincide con las cifras.

También afirmó categóricamente que las manos de la ciudad capital están atadas y que su administración tiene pocas opciones más que cumplir. “Podríamos impugnar”, dijo, refiriéndose a la definición de emergencia criminal de Trump, “pero su autoridad es bastante amplia”.

Bowser hizo referencia a la “supuesta emergencia” de Trump y concluyó: “Voy a trabajar todos los días para asegurarme de que no sea un desastre total”.

La ciudad y Trump han tenido una relación accidentada

Mientras el mandatario invoca su plan diciendo que “vamos a recuperar nuestra capital”, Bowser y el Departamento de Policía Metropolitana del Distrito de Columbia (MPD, por sus siglas en inglés) mantienen que el crimen violento en general ha disminuido en Washington a un mínimo de 30 años tras un fuerte aumento en 2023. Los robos de autos, por ejemplo, cayeron alrededor del 50% en 2024 y han vuelto a bajar este año. Sin embargo, más de la mitad de los arrestados son menores de edad, y la extensión de los castigos es un punto de contención para el gobierno del presidente republicano.

Bowser, de tendencia demócrata, pasó gran parte del primer mandato de Trump en el cargo enfrentándose abiertamente con el presidente. Rechazó sus planes iniciales para realizar un desfile militar por las calles y se opuso públicamente cuando el mandatario convocó a una gran cantidad de agencias federales de aplicación de la ley para confrontar a los manifestantes contra la brutalidad policial en el verano de 2020. Más tarde, la alcaldesa hizo que se pintaran las palabras “Black Lives Matter” en grandes letras amarillas en la calle a una cuadra de la Casa Blanca.

Durante el segundo mandato de Trump, respaldado por el control republicano de ambas cámaras del Congreso, Bowser ha caminado por una cuerda floja pública durante meses, enfatizando puntos en común con el gobierno en temas como el exitoso esfuerzo para traer de vuelta a los Washington Commanders de la NFL al Distrito de Columbia.

Observó con abierta preocupación por las calles de la ciudad cuando Trump finalmente consiguió realizar su desfile militar este verano. Su decisión de desmantelar Black Lives Matter Plaza a principios del año sirvió como una clara metáfora de cuánto han evolucionado las dinámicas de poder entre los dos mandatarios.

Ahora, esa tensa relación entra en un territorio desconocido, ya que Trump ha cumplido con meses de lo que muchos funcionarios de D.C. esperaban en silencio que fueran solo amenazas vacías. El nuevo enfrentamiento ha hecho que Bowser adquiera simpatías incluso entre sus críticos de larga data.

“Es un juego de poder y somos un blanco fácil”, dijo Clinique Chapman, directora ejecutiva del D.C. Justice Lab. Chapman, una crítica frecuente de Bowser, a quien acusa de “sobrevigilar a nuestra juventud” con las recientes expansiones del toque de queda juvenil de Washington, dijo que la medida más reciente de Trump “no se trata de crear un D.C. más seguro. Se trata solo de poder”.

Dónde reside realmente el poder

Bowser sostiene que todo el poder reside en Trump y que su administración puede hacer poco más que cumplir y sacar lo mejor de la situación. La funcionaria, nativa de Washington, pasó gran parte de la conferencia de prensa del lunes vinculando la toma de control de Trump con el problema más amplio de la condición de estado del Distrito de Columbia. Mientras Washington siga siendo un enclave federal con autonomía limitada en virtud de la Ley de Autonomía de 1973, afirmó, seguirá siendo vulnerable a tales tomas de control.

“Sabemos que el acceso a nuestra democracia es tenue”, dijo Bowser. “Por eso me han escuchado a mí, y a muchos, muchos habitantes de Washington antes que yo, abogar por la plena condición de estado para el Distrito de Columbia”.

La Sección 740 de la Ley de Autonomía permite que presidente tome el control de la policía de Washington por 48 horas, con posibles extensiones a 30 días, en tiempos de emergencia. Ningún presidente lo ha hecho antes, dijo Monica Hopkins, directora ejecutiva del capítulo de D.C. de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles.

“Eso debería alarmar a todos”, dijo, “no solo en Washington”.

Para Trump, el esfuerzo por tomar el control de la seguridad pública en Washington refleja una escalada de su agresivo enfoque hacia la aplicación de la ley. El estatus del Distrito de Columbia como un distrito federal establecido por el Congreso le da una oportunidad única para impulsar su agenda de mano dura contra el crimen, aunque no ha propuesto soluciones a las causas fundamentales de la falta de vivienda o la comisión de delitos.

“Permítanme ser absolutamente clara”, dijo la secretaria de Justicia Pam Bondi en la conferencia de prensa del anuncio de Trump. “El crimen en D.C. termina, y termina hoy”.

La acción encaja en un patrón presidencial

La declaración de Trump de un estado de emergencia encaja en el patrón general de su segundo mandato: ha declarado estados de emergencia en temas que van desde la protección fronteriza hasta los aranceles económicos, lo que le permite gobernar esencialmente mediante órdenes ejecutivas. En muchos casos, ha seguido adelante mientras los tribunales las resolvían.

A principios de este año, las afirmaciones de Bowser sobre el éxito en la reducción de las tasas de criminalidad violenta recibieron respaldo de una fuente inesperada. Ed Martin, la elección original de Trump como fiscal federal del Distrito de Columbia, emitió un comunicado de prensa en abril donde elogia una caída del 25% en las tasas de criminalidad violenta respecto al año anterior.

“Gracias al liderazgo del presidente Trump y los esfuerzos de nuestra iniciativa ‘Hagamos a D.C. Seguro de Nuevo’, el Distrito ha visto una importante disminución en el crimen violento”, dijo Martin. “Estamos demostrando que una aplicación fuerte y políticas inteligentes pueden hacer que nuestras comunidades sean más seguras”.

En mayo, Trump abandonó sus esfuerzos para que Martin fuera confirmado para el puesto ante la oposición en el Congreso. Su candidata de reemplazo, la exjueza y ex presentadora de Fox News Jeanine Pirro, fue confirmada recientemente. El lunes, de pie junto a Trump, Pirro calificó su toma de control como “el paso que necesitamos ahora para hacer que los criminales entiendan que no se saldrán con la suya”.

___

La periodista de The Associated Press Lindsay Whitehurst contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.