Pakistán lanza nueva operación de seguridad contra insurgentes cerca de la frontera afgana

Las fuerzas de seguridad de Pakistán iniciaron una "operación dirigida" contra insurgentes en un inestable distrito del noroeste, en la frontera con Afganistán, y decenas de miles de residentes huyeron a áreas más seguras, dijeron funcionarios el martes.

El gobierno no anunció formalmente el inicio del operativo en Bajaur, un antiguo bastión del Talibán paquistaní en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, pero un administrador gubernamental, Saeed Ullah, señaló que no se trataba de una operación a gran escala y que solo se estaban atacando escondites de insurgentes para evitar víctimas civiles.

Otro funcionario gubernamental, Shahhid Ali, afirmó que el número de desplazados había aumentado rápidamente hasta rondar los 100.000.

Los residentes reportaron que las fuerzas de seguridad, respaldadas por helicópteros, atacaron escondites de insurgentes en las zonas montañosas a lo largo de la frontera afgana. El jefe de la policía de Khyber Pakhtunkhwa, Zulfiqar Hameed, comentó que la operación seguía en marcha.

Los talibanes paquistaníes, conocidos como Tehreek-e-Taliban Pakistan o TTP, son un grupo independiente aunque es un estrecho aliado del Talibán afgano, que tomó el poder en Kabul en agosto de 2021, mientras las tropas de Estados Unidos y la OTAN estaban en las últimas fases de su retirada del país tras 20 años de guerra.

Muchos líderes y combatientes del TTP han encontrado refugio en Afganistán y han estado viviendo allí abiertamente desde la llegada al poder del grupo, y algunos cruzaron cruzado la frontera de regreso a Bajaur y perpetraron ataques.

Pakistán también llevó a cabo una importante operación en Bajaur contra insurgentes paquistaníes y extranjeros en 2009, que desplazó a cientos de miles de personas.

Los periodistas de The Associated Press Rasool Dawar y Riaz Khan en Peshawar, Pakistán, contribuyeron a este despacho.