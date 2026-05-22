Trump celebra en la Casa Blanca la juramentación de Kevin Warsh como nuevo jefe de la Fed

El presidente Donald Trump supervisó el viernes en la Casa Blanca la ceremonia de juramentación de Kevin Warsh, el nuevo presidente de la Reserva Federal, y afirmó que le gustaría contar con su ayuda para estimular la economía, aun cuando intentó subrayar que el banco central del país seguiría siendo independiente.

Durante meses, Trump criticó al predecesor de Warsh, Jerome Powell, por mostrarse reacio a recortar las tasas de interés, y sostuvo que una reducción en los costos de endeudamiento daría un impulso económico. Al dar el inusual paso de celebrar la ceremonia en el Salón Este y no en la Reserva Federal, Trump dejó claro su satisfacción de que Warsh esté ahora al mando.

La guerra con Irán ha provocado un alza repentina de los precios de la gasolina, ha inquietado a los mercados financieros y ha extendido las preocupaciones por la inflación en toda la economía. Esos acontecimientos han alimentado dudas recientes sobre si el nuevo titular podría atender los llamados del mandatario y presionar a la Reserva Federal para bajar las tasas.

Aun así, Trump manifestó que confiaba en que Warsh priorizaría una economía fuerte.

“Por suerte, a diferencia de algunos de sus predecesores, Kevin entiende que, cuando la economía está en auge, eso es algo bueno”, expresó el presidente, y añadió que no era necesario “volverse loco. Simplemente déjenla. Queremos que esté en auge”.

El juez de la Corte Suprema Clarence Thomas tomó el juramento del cargo. También estuvieron presentes el legislador republicano por Luisiana y presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, el juez Brett Kavanaugh, el director de la CIA John Ratcliffe, y miembros del gabinete.

“Espero que pase a la historia como uno de los verdaderamente grandes presidentes de la Reserva Federal que hayamos tenido”, dijo Trump sobre Warsh.

El presidente republicano Ronald Reagan tomó juramento a Alan Greenspan como presidente de la Reserva Federal en la Casa Blanca en 1987. El presidente republicano George W. Bush asistió a la ceremonia de 2006 en la sede del banco central cuando Ben Bernanke asumió como presidente.

Pero celebrar el acto en la Casa Blanca plantea más interrogantes sobre la independencia de la Reserva Federal en un momento en que Trump ha buscado constantemente doblegar a su voluntad al banco central independiente.

El Departamento de Justicia de Trump inició una investigación sobre Powell y las extensas renovaciones del edificio de la Reserva Federal. Eso provocó críticas de legisladores y el departamento canceló la investigación. El organismo interno de supervisión de la Reserva Federal se encarga ahora del asunto. El mandato de Powell como presidente terminó la semana pasada, aunque por ahora ha optado por permanecer en la junta de la Reserva Federal.

Trump se empeñó en decir durante sus declaraciones: “Honestamente, lo digo en serio. No se dice de ninguna otra manera: quiero que Kevin sea totalmente independiente”.

“Quiero que sea independiente y que simplemente haga un gran trabajo”, afirmó Trump. “No me mires a mí, no mires a nadie. Simplemente haz lo tuyo”.

Sin embargo, acto seguido, Trump sostuvo que “a los ojos de muchos, la Reserva Federal ha perdido el rumbo en los últimos años” bajo su predecesor, el expresidente demócrata Joe Biden. Trump también sugirió que Warsh busca encabezar políticas que promuevan un “crecimiento económico positivo” y que hacerlo no tenía por qué significar una inflación más alta.

El presidente también señaló que el mercado bursátil había subido el viernes. “Eso significa que les gustas”, le dijo a Warsh.

En su momento, Warsh criticó duramente las políticas de la Reserva Federal, incluidas sus políticas de tasas de interés bajas tras la pandemia de coronavirus, que, según él, contribuyeron al mayor repunte de inflación en Estados Unidos en cuatro décadas entre 2021 y 2022. Más recientemente, en ocasiones ha hecho eco de las exigencias de Trump de bajar las tasas.

Warsh sostiene que las ganancias de productividad derivadas de la inteligencia artificial ayudarán a que la economía crezca más rápido sin avivar la inflación, lo que permitiría que la Fed redujera los costos de endeudamiento. Sin embargo, muchos funcionarios del organismo discrepan de que el desarrollo de la IA respalde recortes de tasas, especialmente porque también se ha culpado a esa tecnología de provocar despidos masivos en el sector informático y en otras partes de la economía.

El viernes, Warsh prometió “encabezar una Reserva Federal orientada a la reforma, aprendiendo de éxitos y errores del pasado, dejando atrás marcos y modelos estáticos y manteniendo estándares claros de integridad y desempeño”.

Le dijo a Trump que cree que “estos años pueden traer una prosperidad sin igual que elevará el nivel de vida de los estadounidenses de todos los ámbitos. Y la Reserva Federal tiene algo que ver con ello”.

Warsh añadió que el mandato de la Reserva Federal “es promover la estabilidad de precios y el máximo empleo. Cuando perseguimos esos objetivos con sabiduría y claridad, independencia y determinación, la inflación puede ser más baja, el crecimiento, más fuerte, el salario real neto, más alto, y Estados Unidos puede ser más próspero”.

Al salir de la ceremonia, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, reforzó el mensaje de Trump y pronosticó a los reporteros que Warsh “hará lo correcto para la inflación y el crecimiento”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.