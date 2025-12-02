Incertidumbre y suspicacia en Honduras por conteo electoral a cuentagotas

A medida que pasaban las horas y que el Consejo Nacional Electoral (CNE) en Honduras seguía sin divulgar el total del escrutinio de la elección presidencial del domingo, crecía la incertidumbre entre los electores.

Dos días después de los comicios, todavía no había un resultado claro en los comicios presidenciales, dilatado por el mecanismo del ente electoral para contabilizar las actas de la votación.

El último corte de resultados se emitió el lunes al mediodía y luego la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, anunció el cierre del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). La institución tiene un plazo de 30 días para contabilizar los datos definitivos.

El último resultado divulgado por el CNE mostraba que, con el 57.03% de las actas contabilizadas, dos candidatos opositores, los conservadores Nasry Asfura y Salvador Nasralla, mantenían un empate técnico.

Asfura, de Partido Liberal, presentaba 749.022 votos (39.91%), lo que representa una ligera ventaja de 515 votos sobre Nasralla, del Partido Liberal, que obtenía 748.507 votos (39.89%).

En tercer lugar aparecía la candidata oficialista del partido de izquierda Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, quien obtenía 359.584 votos, lo que representa apenas el 19.16%.

Los candidatos a la cabeza de la votación exigieron por separado al CNE que no siga reteniendo los resultados.

“Hay un 47 por ciento (de las actas) que no han ingresado”, dijo Nasralla, que atribuyó a un problema técnico el retraso en la actualización.

Sin embargo, dijo que él tenía en su poder las actas que demuestran su triunfo sobre el candidato nacionalista.

De su lado, Asfura también aseguró tener las actas que lo dan como ganador, pero llamó a sus seguidores a esperar.

“Tengamos calma, los datos van a salir… y cuando salgan van a ser iguales a los que nosotros manejamos”, dijo Asfura, conocido como Papi a la Orden.

El conteo a cuentagotas también ha comenzado a generar suspicacia y a revivir el miedo que generan los fantasmas del pasado.

Durante las elecciones generales de 2017 Nasralla se presentó como candidato presidencial y perdió contra el candidato del Partido Nacional Juan Orlando Hernández, en unas votaciones marcadas por las denuncias de fraude.

Tras divulgarse los primeros resultados de la votación que mostraban a Nasralla a la cabeza, se registró un apagón en el servicio de electricidad en el país y tras ese percance Hernández emergió en la delantera del escrutinio y terminó cantando victoria.

A la incertidumbre que hay en el país, se sumó un nuevo comentario del presidente de Estados Unidos, Donald Trump: “Parece que Honduras intenta alterar los resultados de sus elecciones presidenciales. ¡Si lo hacen, se armará un escándalo!”, escribió en su cuenta de Truth Social.

“Es imperativo que la Comisión termine de contar los votos. Cientos de miles de hondureños deben contar sus votos. ¡La democracia debe prevalecer!”, añadió.

No obstante, las autoridades del CNE explicaron que todas las actas serán divulgadas y cotejadas posteriormente con las que tienen los partidos en contienda.

Según explicaron los resultados que se dieron a conocer, es decir, el 57,03%, corresponde solo a las actas que fueron escaneadas y transmitidas vía internet al centro de acopio del CNE.

El 47 por ciento que falta por contabilizar corresponde a las actas que fueron escaneadas y no pudieron ser transmitidas al CNE o que definitivamente no pudieron ser escaneadas.

Todas esas actas tendrán que llegar al Centro Logístico Electoral (CLE), donde se realizará un escrutinio especial y luego un escrutinio general.

El CNE tiene un plazo de 30 días para contabilizar, procesar y subsanar inconsistencias en todas las actas electorales, previo a presentar la declaratoria final de las elecciones.

“Debemos guardar calma, tener paciencia y esperar que como CNE terminemos de contabilizar actas”, expresó Hall en X.

De su lado, la consejera del CNE Cossette López, explicó que ese organismo recibirá los datos, como lo harán todos los partidos políticos que participaron en los comicios.

“Hay que aclarar que nosotros hacemos variaciones de importancia con la ley, a veces los partidos políticos suman actas que tiene inconsistencias, mientras que nosotros no lo hacemos y tenemos que subsanar todo eso antes de hacer una sumatoria que podemos reportar a la población con contundencia”, expresó López.

Sobre el proceso electoral en general, la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA), felicitó al CNE y a la población por el buen desarrollo de los comicios.

Entre otras de sus recomendaciones, pidió a Honduras “robustecer la infraestructura para la divulgación de resultados con recursos eficientes, para evitar la denegación de servicios, intermitencias y caídas de la página web, garantizando la disponibilidad del servicio”.