Tribunal surcoreano condena a la líder de la Iglesia de la Unificación a dos años de cárcel

Un tribunal surcoreano condenó a la líder de la Iglesia de la Unificación a dos años de prisión el lunes por cargos de corrupción.

Hak Ja Han fue sentenciada por el Tribunal del Distrito Central de Seúl, informó la oficina de asuntos públicos del tribunal. Ella es viuda del fundador de la iglesia, Sun Myung Moon.

Las autoridades la detuvieron el año pasado y la acusaron de ordenar a funcionarios de la iglesia que sobornaran a la esposa del entonces presidente Yoon Suk Yeol y a un destacado político cercano a Yoon.

También fue acusada de malversar fondos de la iglesia y de ordenar la destrucción de pruebas de sus actividades de juego en Estados Unidos.

La ex primera dama Kim Keon Hee recibió una condena de 20 meses de prisión en enero por recibir regalos, entre ellos un collar de diamantes Graff y un bolso Chanel, de la Iglesia de la Unificación.

Un tribunal de apelaciones aumentó su condena a cuatro años de prisión en abril al declararla culpable de cargos adicionales, entre ellos recibir otro bolso Chanel de la iglesia y manipulación del precio de acciones.

La pareja presidencial sufrió una dramática caída en desgracia después del intento de Yoon de imponer la ley marcial a finales de 2024, lo que condujo a su destitución mediante juicio político.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.