Presidente de Colombia pone fin a los diálogos de paz con grupos armados ilegales

Menos de un mes después de iniciado su gobierno, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció el domingo el fin de los diálogos de paz con tres agrupaciones armadas como parte de su prometida política de mano dura contra el crimen y la violencia.

La denominada “política de paz total” fue instaurada por su predecesor Gustavo Petro, quien abrió mesas de negociación con agrupaciones armadas ilegales, con el objetivo de lograr su desarme para menguar la violencia. La mayoría de ellas no fructificaron.

“La falsa paz total no fue más que una claudicación del ejercicio de soberanía en favor del narcoterrorismo”, afirmó De la Espriella durante una declaración al país en redes sociales.

El mandatario indicó que, por medio de nueve resoluciones, puso fin a las negociaciones con las estructuras de alias “Calarcá”, quien lidera la facción del Estado Mayor de Bloques y Frente, una de las disidencias de las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). También se desactivaron las mesas con la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano y con las Autodefensas de la Sierra Nevada.

“He tomado esta decisión porque no existe una voluntad real y verificable de paz”, aseguró el presidente. Las designaciones de representantes de esas agrupaciones para que fuesen voceros de las mesas de diálogo también quedaron sin efecto, precisó.

A los miembros y cabecillas de las agrupaciones armadas ilegales y guerrillas les reiteró el llamado a someterse a la justicia, y advirtió que “la paz se garantiza y se impone con la fuerza legitima de las armas y las leyes de la República”.

Abaten a importante cabecilla de disidencias de las FARC

Horas antes, el presidente informó en la red social X que fue abatido alias “Felipe” o “Arcadio”, importante cabecilla de la facción Jaime Martínez de las disidencias de las FARC.

De la Espriella calificó el hecho como un “golpe contundente a las disidencias de alias ‘ Iván Mordisco ’”, uno de los prófugos más buscados de Colombia.

El mandatario dijo que “Felipe” es responsable de múltiples ataques contra estaciones policiales, con explosivos lanzados desde drones, en el departamento del Valle del Cauca —en el suroeste del país—, al igual que de la instalación de cilindros cargados de explosivos en carreteras, un ataque a una unidad militar, incineración de vehículos, extorsiones y otras acciones criminales.

“A Mordisco y a sus estructuras les estamos cerrando el cerco”, advirtió el mandatario. “Bandido que no se someta terminará en una bolsa plástica”, agregó, y adjuntó una fotografía del abatido.

En su alocución nocturna, el presidente dijo haber ordenado la creación de un bloque nacional de búsqueda contra la extorsión. “Se acabó eso de convertir el miedo de los colombianos en el negocio de los criminales", aseveró.

No es la primera baja de un cabecilla de grupos armados ilegales que De la Espriella anuncia desde que asumió el poder.

El viernes, el gobernante conservador informó de la captura de Emilio José Cordero Sierra, alias “Fantasma”, acusado de coordinar el intercambio de cocaína por material de guerra con las disidencias de las desaparecidas FARC. Washington solicita su extradición por delitos relacionados con terrorismo, concierto para delinquir y narcotráfico.

En los últimos días, el mandatario también dio luz verde a la extradición a Estados Unidos de cinco personas cuya entrega se encontraba suspendida como parte del proceso de paz.

La reconstrucción de Colombia tras el terremoto

De la Espriella señaló que, tras el devastador terremoto de 7,4 grados de magnitud que azotó el noroeste del país previamente este mes, comienza la etapa de reconstrucción, sin que esto signifique “que abandonemos la búsqueda” de las personas desaparecidas ni la atención humanitaria.

El balance presentado por el jefe de Estado registró 331 fallecidos, 152 desaparecidos, 4.497 heridos y más de 452.000 afectados. Además, 35.987 viviendas quedaron destruidas.

“Tenemos que comenzar a levantar las viviendas, recuperar las escuelas y hospitales, reconstruir las vías, reactivar el campo”, manifestó.