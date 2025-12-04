Tribunal de Bangladesh emite orden de arresto contra el hijo de la ex primera ministra

Un tribunal especial de la capital de Bangladesh emitió el jueves una orden de arresto contra Sajeeb Wazed, hijo de la destituida primera ministra Sheikh Hasina, por presuntos crímenes de lesa humanidad durante el levantamiento masivo del año pasado que puso fin al mandato de 15 años de su madre.

Wazed, quien vive en Estados Unidos, fue asesor de Hasina. Se le acusa de haber cortado el acceso a internet en gran parte de Bangladesh durante las protestas y de causar asesinatos masivos de manifestantes.

Un panel de tres jueces encabezado por Mohammed Golam Mortuza Mozumder emitió la orden el jueves. La próxima audiencia está programada para el 10 de diciembre.

El tribunal consideró el jueves los cargos formales contra Wazed, así como contra el exministro de Estado de tecnología de la información Zunaid Ahmed Palak, el exministro de justicia Anisul Huq y el exasesor de industria privada e inversión Salman F Rahman. Los otros tres sospechosos ya están en la cárcel.

Bangladesh fue sacudido en julio y agosto del año pasado por semanas de protestas encabezadas por estudiantes. En medio de la creciente violencia, el gobierno de Hasina impuso un toque de queda y posteriormente cortó el acceso a internet.

Más de 800 personas murieron y alrededor de 14.000 resultaron heridas en enfrentamientos entre agentes de seguridad y manifestantes, informó el gobierno interino de Bangladesh. Las Naciones Unidas estimaron en febrero que hasta 1.400 personas fueron asesinadas.

El gobierno de Hasina cayó el 5 de agosto de 2024 cuando ella huyó del país hacia India.

En octubre, en una entrevista exclusiva con The Associated Press, Wazed criticó al jefe del gobierno interino, el laureado con el Premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus, por prohibir el partido Liga Awami de Hasina.

Él afirmó que solo una elección inclusiva que mantenga al partido Liga Awami en la contienda podría estabilizar el país. Yunus dijo que el partido no tendría la oportunidad de unirse a la contienda, prevista para febrero.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.