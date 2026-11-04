Johnson no buscará la reelección como líder republicano de la Cámara de Representantes

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, se apartará del liderazgo del Partido Republicano después de la debacle en las elecciones de mitad de mandato, y declinará buscar apoyo para mantenerse como líder de la minoría en la cámara baja del nuevo Congreso, dijeron el miércoles dos personas al tanto de la decisión.

Se espera que Johnson conserve su escaño como miembro raso de la Cámara de Representantes por Luisiana cuando el Congreso se reúna en enero. Ganó la reelección en su distrito del área de Shreveport para un octavo mandato.

Se trata de un ascenso y caída vertiginosos para Johnson, a menudo visto como un presidente accidental, que aun así se acercó al presidente Donald Trump y encabezó a los republicanos de la Cámara de Representantes durante una era tumultuosa, con una de las mayorías más estrechas de los tiempos modernos. Y esto prepara el terreno para una dura batalla interna por el nuevo líder republicano después de que los demócratas arrasaron para quedarse con el control del Congreso.

Las optimistas afirmaciones de Johnson de que los republicanos desafiarían la historia en las elecciones de mitad de mandato —ya que los votantes tradicionalmente han castigado al partido del presidente en el poder— no se sostuvieron. En cambio, los republicanos fueron vapuleados mientras los demócratas recuperaban la mayoría en la Cámara de Representantes, dejando a Johnson sin una vía hacia el poder.

Las personas que informaron a The Associated Press sobre la decisión de Johnson insistieron en mantener el anonimato para poder informar al respecto.

Se espera que los republicanos de la Cámara de Representantes elijan a su nuevo líder cuando los miembros electos se reúnan en Washington la próxima semana, en lo que probablemente será un enfrentamiento ya conocido entre dos que antes aspiraron al puesto más alto: los representantes Steve Scalise, de Luisiana, y Jim Jordan, de Ohio.

Ahora se espera que el poderoso mazo del presidente de la Cámara de Representantes pase a manos de los demócratas, que se preparan para nominar al líder demócrata de la cámara, Hakeem Jeffries, de Nueva York, para el cargo, segundo en la línea de sucesión presidencial. La elección del presidente de la cámara figura entre las primeras votaciones del nuevo Congreso, el 3 de enero de 2027.

De Shreveport a Washington

Johnson obtuvo por primera vez el mazo de presidente en 2023 después de que sus colegas destituyeron al anterior presidente republicano, Kevin McCarthy, de California, en un golpe sin precedentes en la historia de la Cámara de Representantes.

Como integrante de menor rango del liderazgo de la cámara, Johnson en muchos sentidos llegó al puesto casi por inercia, después de que sus colegas republicanos no lograron ponerse de acuerdo sobre un sucesor inmediato de McCarthy. Se había destacado antes del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 al organizar apoyo para las falsas afirmaciones de Trump sobre un fraude generalizado en las elecciones de 2020, que perdió frente al demócrata Joe Biden.

Ya en el cargo, Johnson se acercó rápidamente a Trump, tanto que Johnson relata con franqueza sus llamadas y conversaciones casi diarias, y a menudo ofrece sus impresiones imitando la voz del presidente.

Johnson encabezó la aprobación del emblemático paquete del Partido Republicano de recortes de impuestos y reducciones de servicios sociales que Trump promulgó. Protegió al presidente y a su administración de votaciones embarazosas, incluido un intento reciente de someter a juicio político al secretario de Defensa, Pete Hegseth, simplemente enviando a los legisladores a casa.

Elecciones de liderazgo en el horizonte

La decisión de Johnson prepara el terreno para una posible repetición de las batallas por el liderazgo que se han desarrollado en los últimos años entre las alas conservadora y de extrema derecha del Partido Republicano en la Cámara de Representantes.

Scalise, el líder de la mayoría, desde hace tiempo ha buscado el respaldo del ala conservadora del partido en la cámara baja, en particular de legisladores vinculados a los sectores empresarial y energético. Jordan, el combativo exluchador que presidió la Comisión Judicial, desde hace tiempo ha sido el preferido de la derecha dura, incluidos algunos del Freedom Caucus.

Tanto Scalise como Jordan aspiraron al mazo de presidente de la Cámara de Representantes una vez que McCarthy fue apartado a la fuerza en 2023, pero no lograron obtener el apoyo mayoritario de sus colegas, al dividirse los votos. En ese momento, Johnson surgió como el candidato de consenso que se convirtió en presidente.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.