Tiroteo en pista de hielo de Rhode Island deja 3 muertos, incluido el sospechoso

Tres personas, incluido el sospechoso, murieron el lunes durante un tiroteo en una pista de hielo de Rhode Island donde estaba programado un partido de hockey juvenil, informaron las autoridades.

Otras tres víctimas están hospitalizadas en estado crítico, señaló la jefa de policía de Pawtucket, Tina Goncalves, en declaraciones a los periodistas.

Las autoridades creen que fue un ataque dirigido derivado de una disputa familiar.

