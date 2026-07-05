Tiroteo en parrillada cerca de Coney Island deja ocho heridos, cuatro de ellos niños

Un tiroteo en una parrillada del 4 de Julio cerca de la playa de Coney Island en Nueva York dejó ocho personas heridas, entre ellas cuatro niños, informó la policía.

Una de las víctimas, una mujer de 21 años, se encontraba en estado crítico, mientras que las demás fueron descritas como estables y se esperaba que sobrevivieran, manifestó el domingo la comisionada de Policía Jessica Tisch.

El tiroteo estalló la noche del sábado en el patio de un edificio de apartamentos a aproximadamente una cuadra del famoso paseo marítimo de Coney Island y no lejos del lugar donde, más temprano durante el feriado, se celebró el concurso de comer hot dogs de Nathan’s Famous.

La comisionada de Policía indicó que un sospechoso con máscara negra disparó hacia el patio, donde una familia se había reunido para una parrillada. El tirador huyó, pero la policía sí recuperó un arma, señaló Tisch.

Los cuatro niños baleados tienen 6, 7, 12 y 14 años, precisó Tisch. No hubo reportes de altercados previos en la reunión, agregó.

__________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.