Teniendo el control del Senado, demócratas podrán bloquear nominados de Trump a Corte Suprema

El presidente Donald Trump encabezó una transformación de la Corte Suprema que dio paso a una supermayoría conservadora, pero pronto se enfrentará a un Senado envalentonado, liderado por los demócratas y dispuesto a resistir sus nominaciones judiciales.

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, quien probablemente volverá el próximo año como líder de la mayoría, prometió en una entrevista con The Associated Press que los demócratas impedirán que el mandatario republicano instale a un “derechista” en la Corte Suprema y “no vamos a permitir nominados deficientes” ni en el poder judicial ni en el gabinete de Trump.

Los demócratas tendrán al menos 54 escaños en el Senado de 100 miembros el próximo año -- quizás 56, dependiendo de los resultados finales en Mississippi y Alaska -- lo que les da una mayoría significativa para bloquear a los nominados de Trump o simplemente ignorarlos por completo.

Tras años de quedar del lado perdedor en disputas de confirmación contra los republicanos, especialmente en nominaciones a la Corte Suprema, los demócratas ahora podrán emplear el mismo tipo de tácticas agresivas.

Esto prácticamente borra cualquier posibilidad de que Trump pueda ampliar la huella que dejó en la corte, la cual consolidó en su primer mandato al nombrar a tres de los magistrados actuales. En el pasado, Trump había especulado en privado que podría terminar nominando hasta a siete de los nueve integrantes antes del final de su segundo mandato, según una persona con conocimiento de esos comentarios.

Schumer declinó precisar si mantendrá vacante algún puesto en la Corte Suprema hasta después de la próxima elección presidencial, como hizo en 2016 el entonces líder republicano del Senado, Mitch McConnell, lo que despejó el camino para que Trump nominara al primero de sus tres elegidos para la Corte Suprema.

“En resumen, no vamos a permitir que un derechista llegue a la corte”, afirmó Schumer.

La Casa Blanca indicó el jueves que “los demócratas extremos tienen un historial de politizar la Corte Suprema, incluso contemplando planes para ampliar la Corte con magistrados liberales”.

“El presidente Trump nunca permitirá que amplíen la Corte Suprema y arruinen el poder judicial independiente”, manifestó la portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis.

Ninguno de los dos magistrados de mayor edad de la corte -- Samuel Alito, de 76 años, o Clarence Thomas, de 78 -- ha indicado públicamente un retiro inminente. Los nombramientos vitalicios suelen conllevar un distanciamiento de la política, incluso en casos como las elecciones del martes, en las que los demócratas recuperaron el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado.

“Creo que los magistrados deben saber que si se retiran ahora, en este momento, justo antes de que los demócratas tomen el Senado, habría una enorme presión para hacer cambios serios en la corte”, señaló Dale Carpenter, profesor de derecho en la Southern Methodist University.

Alito ha reflexionado públicamente sobre el retiro en meses recientes y le dijo a The Associated Press que no está seguro de “cuánto tiempo podré seguir haciendo este trabajo”. Pero también ha dicho que permanecerá en la corte hasta el final del próximo verano y le dijo a Bloomberg que no renunciará bajo un gobierno con Congreso opositor.

Mientras tanto, Thomas se convertirá en el magistrado con más tiempo de servicio en la historia del país si permanece hasta mayo de 2028.

Trump ha mostrado una deferencia inusual hacia Alito y Thomas, incluso mientras ha atacado a otros magistrados que han fallado en su contra; ha elogiado a ambos por su pericia jurídica y ha evitado decir si deberían retirarse para así poder nominar a sus sucesores.

En una entrevista con Fox News Channel en abril, Trump dijo que tiene una lista corta de posibles nominados, pero no sabía si habría otra vacante este año, citando la “muy buena salud física” de Alito.

Los amplios márgenes de los demócratas en el Senado también obstaculizarán el esfuerzo de los republicanos por recuperar terreno en las elecciones de 2028, en las que el Partido Republicano defenderá estados como Wisconsin, Carolina del Norte e Iowa, donde los demócratas lograron avances significativos el martes.

“Probabilidad de confirmar a un sucesor digno del juez Thomas y/o Alito durante el mandato del presidente Trump: cero”, publicó en X el gobernador de Florida, Ron DeSantis, después de las elecciones del martes. “Probabilidad de confirmar a un sucesor digno durante una hipotética administración republicana 2029-2033: probablemente cero (el Partido Republicano no podrá recuperar suficientes escaños en el 28)”.

Históricamente, algunos magistrados han programado sus retiros pensando en el presidente que nombrará a su sucesor, pero esa no es la única consideración en su toma de decisiones.

Por ejemplo la magistrada liberal Ruth Bader Ginsburg resistió los esfuerzos de progresistas para que se retirara cuando el presidente Barack Obama, demócrata, estaba en el cargo, y murió en el último año del primer mandato de Trump, lo que le permitió reemplazarla con la magistrada conservadora Amy Coney Barrett, quien participó en la decisión que eliminó el derecho constitucional al aborto.

Incluso si hubiera una vacante sorpresiva en la Corte Suprema en las próximas semanas, las confirmaciones mientras los republicanos aún permanecen en el poder no son algo seguro.

Trump, en la práctica, obligó al senador Thom Tillis de Carolina del Norte a abandonar su intento de reelección. Ese escaño lo ganó el martes uno de los exgobernadores del estado, el demócrata Roy Cooper. El presidente también se opuso a dos republicanos en funciones en sus primarias: el senador Bill Cassidy de Luisiana y el senador John Cornyn de Texas. Los demócratas voltearon el escaño en Texas. La senadora de Maine Susan Collins, otra republicana que perdió, atribuyó su derrota en parte a Trump.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.