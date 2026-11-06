Un helicóptero del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) y otro de la Marina de Estados Unidos estuvieron a punto de chocar el martes por la tarde mientras sobrevolaban Los Ángeles, según diversos informes.

El incidente ocurrió alrededor de las 2:00 p. m., cerca de Echo Park, cuando la aeronave policial respondía a una llamada de emergencia. Según informó el LAPD a KTLA, la tripulación recibió una alerta de tráfico aéreo y poco después divisó un helicóptero Sikorsky MH-60 Seahawk de la Marina que se aproximaba.

En una grabación de audio obtenida por CBS Los Ángeles, se escucha al piloto del helicóptero policial comunicar su posición a otras aeronaves a través de una frecuencia de radio compartida y expresar su frustración por la maniobra.

“Me obligaron a cambiar de posición. Estoy siguiendo a un sospechoso que está escondido”, se escucha decir al piloto. “Tengan cuidado. Esto es absurdo”.

“¡Vas a chocar conmigo, amigo!”, añade.

open image in gallery Un helicóptero de la Policía de Los Ángeles estuvo a punto de chocar con otro de la Marina de Estados Unidos el martes, mientras sobrevolaban la ciudad (imagen ilustrativa) ( AFP/Getty )

No se reportaron heridos a raíz del incidente. The Independent se puso en contacto con el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) y la Marina de Estados Unidos para solicitar sus comentarios.

La policía confirmó a KTLA que su helicóptero tuvo que modificar su trayectoria para evitar una posible colisión y que, al intentar comunicarse con la aeronave militar a través de una frecuencia de radio compartida, no obtuvo respuesta.

“Como el helicóptero militar no respondió en esa frecuencia, la tripulación del LAPD modificó su trayectoria de vuelo por precaución. Una vez que la aeronave militar pasó, el helicóptero policial retomó su recorrido habitual”, explicó el departamento.

Sin embargo, la Marina ofreció una versión distinta y aseguró que ese día participaba en un ejercicio de entrenamiento junto con el LAPD, durante el cual se utilizaron las frecuencias de comunicación correspondientes.

“El 3 de noviembre, helicópteros de la Marina de Estados Unidos realizaron un ejercicio de entrenamiento junto con la Guardia Costera y el Departamento de Policía de Los Ángeles”, declaró un portavoz de la institución a NBC4. “Este tipo de ejercicios permite mejorar nuestras capacidades operativas y fortalecer la coordinación entre las distintas agencias”.

open image in gallery Según el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), su helicóptero tuvo que modificar la trayectoria cuando una aeronave de la Marina se aproximó. La imagen muestra las rutas de vuelo de ambos helicópteros ( ADS-B Exchange )

“Durante el ejercicio, la tripulación de la Marina supervisó las frecuencias de radio correspondientes y mantuvo las comunicaciones a través de ellas”, añadió el portavoz. “Estamos comprometidos a operar de manera segura junto con las demás agencias”.

The Independent también se puso en contacto con la Guardia Costera de Estados Unidos para solicitar sus comentarios.

El incidente ocurrió menos de dos meses después de un trágico accidente de helicóptero en el Valle de San Fernando, donde una aeronave que cubría un accidente de tránsito se estrelló y provocó la muerte del piloto George Marciniw, la reportera Eliana Moreno y una persona que se encontraba en tierra. El helicóptero era operado por Angel City Air y prestaba servicios de cobertura informativa para NBC4 Los Ángeles y Telemundo 52.

Además, el encuentro cercano entre las aeronaves ocurrió a menos de 1,6 kilómetros del lugar donde, en agosto de 1966, un helicóptero del LAPD y otro de la emisora KMPC chocaron cerca del Dodger Stadium.

Aquella colisión impulsó la creación de la Asociación Profesional de Pilotos de Helicópteros, fundada con el objetivo de mejorar la seguridad de los pilotos y las tripulaciones. Posteriormente, la organización pasó a llamarse Asociación de Helicópteros del Sur de California.

Traducción de Leticia Zampedri