Teherán amenaza con frenar exportaciones energéticas de Oriente Medio tras bloqueo de EEUU a Irán

El ejército de Estados Unidos restableció el bloqueo sobre los puertos iraníes a primera hora del miércoles debido a los ataques de Teherán contra barcos que intentaban atravesar el estrecho de Ormuz, lo que provocó nuevos ataques contra países que albergan fuerzas estadounidenses, mientras el acuerdo provisional para poner fin a la guerra seguía desmoronándose.

Días de ataques de represalia iraníes en todo Oriente Medio —y los intentos de ambas naciones por imponer su control sobre la vía marítima por la que, en tiempos de paz, pasa una quinta parte del petróleo y el gas natural que se venden en el mundo— amenazan con volver a sumir a la región en una guerra total.

Estados Unidos impuso por primera vez su bloqueo a mediados de abril, y lo levantó a mediados de junio, un día después de la firma del acuerdo provisional que estableció un periodo de 60 días para negociaciones sobre asuntos como el programa nuclear iraní, pero las conversaciones se han estancado a medida que se ha intensificado la lucha por el estrecho.

La Guardia Revolucionaria, fuerza paramilitar de la República Islámica, amenazó el miércoles con detener todas las exportaciones energéticas desde Oriente Medio debido al bloqueo.

“La exportación de petróleo y gas de la región será o para todos o para nadie”, afirmó.

Cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la reimposición del bloqueo el lunes, también dijo que impondría una tarifa del 20% a los barcos que pasaran por el estrecho. Pero abandonó el plan de cobrar peajes horas antes de reanudar el bloqueo, aludiendo a solicitudes de aliados en el golfo Pérsico.

EEUU e Irán lanzaron ataques mientras se restablecía el bloqueo

Estados Unidos llevó a cabo otra oleada de ataques coincidiendo con el restablecimiento del bloqueo, golpeando decenas de objetivos durante siete horas, reportó el miércoles el Comando Central de sus fuerzas armadas.

Se emitieron avisos por misiles en Baréin y Kuwait a primera hora de la mañana del miércoles por fuego iraní entrante, un hecho cotidiano que ha tensado aún más el alto el fuego en la guerra. Jordania también señaló que derribó tres misiles iraníes entrantes. Teherán se atribuyó ataques contra las tres naciones.

El almirante de la Marina estadounidense Brad Cooper, que dirige el Comando Central, apuntó en un comunicado que la República Islámica había lanzado decenas de misiles y drones contra países árabes vecinos del golfo.

“Las fuerzas de Estados Unidos están haciendo que Irán rinda cuentas por una agresión injustificada que sigue poniendo en peligro vidas inocentes”, manifestó Cooper.

Hay al menos 19 buques de guerra estadounidenses en el mar Arábigo, incluidos dos portaaviones y un buque de asalto anfibio con más de 1.000 infantes de marina a bordo. El Comando Central también indicó en una publicación en redes sociales que hay “cientos de aeronaves militares operando en todo Oriente Medio”.

Cuando Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra Irán el 28 de febrero, Teherán cerró prácticamente el paso atacando y amenazando a barcos. Eso disparó el precio del petróleo, de los fertilizantes y de otros bienes.

Más recientemente, Irán ha atacado a embarcaciones que transitaban por el estrecho por una ruta cerca de la costa de Omán supervisada por los militares estadounidenses y que está fuera del control de Teherán, lo que desencadenó la violencia. Washington ha amenazado con reabrir el estrecho por la fuerza, pero los expertos dicen que eso requeriría una armada mucho mayor, si no decenas de miles de tropas terrestres.

El embajador de Irán ante Naciones Unidas, Amir Saeid Iravani, criticó los ataques continuados de Estados Unidos contra su país.

“Estados Unidos es el agresor, no la víctima”, escribió al líder del organismo mundial, según la agencia estatal de noticias IRNA.

Trump dice que sustituirá las tarifas por inversiones del golfo

Trump dijo el martes que recibió una llamada de los “reyes y emires” de la región, quienes sugirieron un arreglo alternativo a cobrar a los barcos para pasar por el estrecho, como el presidente había propuesto en la víspera.

“Dijeron ‘Nos encantaría hacerlo de otra manera. Nos encantaría invertir en Estados Unidos miles y miles de millones de dólares’”, declaró Trump a reporteros el martes en la Oficina Oval.

Trump afirmó que prefería ese arreglo a cobrar peajes “porque no creo que nadie deba poder cobrar una tarifa por el estrecho”.

No estaba claro si los acuerdos de inversión representarían nuevos compromisos más allá de los anunciados por Trump tras una visita a la región el año pasado.

El plan de Trump de cobrar tarifas habría supuesto un cambio respecto a la política estadounidense de larga data y un alejamiento de sus promesas de que el estrecho permanecería abierto para todos sin peajes.

Trump dijo a Fox News Channel el martes por la noche que en los próximos dos días habría más ataques contra Irán y que puentes y plantas eléctricas podrían ser el objetivos para la próxima semana, a menos que se reanuden las negociaciones. Estados Unidos ya ha atacado al menos un puente.

“Más vale que lleguen a un acuerdo, o no les va a quedar nada”, advirtió Trump.

Se reanudan los ataques y contraataques en todo Oriente Medio

El Comando Central de Estados Unidos dijo que atacó varias zonas en Irán a primera hora del martes; Teherán reconoció los ataques, pero no ofreció una evaluación de víctimas o daños.

Horas después de que la Casa Blanca dijera que había terminado sus ataques, la ciudad iraní de Bushehr, en el golfo Pérsico, fue alcanzada en al menos cuatro puntos, reportó la agencia IRNA. Medios estatales iraníes también reportaron el martes por la noche explosiones en la ciudad suroccidental de Ahvaz y en la ciudad portuaria sureña de Bandar Abbas.

Los ataques volvieron a plantear la posibilidad de que los Estados árabes del golfo estuvieran tomando represalias contra Irán sin anunciarlo.

Kuwait, por su parte, dijo que un ataque iraní hirió el martes a cuatro efectivos de su marina e incendió un edificio.

El acuerdo de paz provisional, en peligro

Según el acuerdo provisional, Irán aceptó que el paso por el estrecho se mantendría libre de cargos durante 60 días, pero el pacto no concretó qué ocurriría después. Teherán sostiene que tiene derecho a gestionar el tráfico y a cobrar posibles tasas. Washington lo ha cuestionado.

El precio del barril de crudo Brent, el estándar internacional, superó brevemente los 87 dólares a primera hora del martes, todavía muy por debajo de los casi 120 dólares alcanzados en el punto álgido de la guerra. Bajó a 78 dólares tras el anuncio de Trump de que había cambiado de rumbo.

Mientras tanto, mediadores regionales aún intentan que Estados Unidos e Irán vuelvan a la mesa de negociaciones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.