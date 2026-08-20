Taiwán propone un presupuesto récord de defensa de $35.000 millones ante la presión china

El gobierno de Taiwán propuso el jueves un presupuesto de defensa récord de 1,12 billones de dólares taiwaneses (35.000 millones de dólares) para el próximo año, lo que indica que se intensifican los esfuerzos para disuadir las amenazas militares de China.

El aumento en el gasto militar ocurre debido a que China ha incrementado su presión militar y política en los últimos años, al reafirmar sus afirmaciones de que Taiwán formaba parte de su soberanía.

China envía con regularidad aviones militares, así como buques de la guardia costera y otras embarcaciones, hacia Taiwán y realiza ejercicios militares a gran escala de vez en cuando. No ha renunciado al uso de la fuerza para poner la isla bajo su control.

Según los planes de Taiwán, el gasto en defensa de la isla el próximo año superará el 3% de su Producto Interno Bruto. La cifra supondría un salto del 18% respecto del presupuesto propuesto para 2026, de acuerdo con un comunicado del gobierno.

El gobierno indicó que sus planes generales de gasto, incluido el de defensa, se enviarán a la legislatura, que está controlada por la oposición, para su revisión antes de finales de agosto. Pero el proceso podría traer algunos desafíos.

La legislatura aprobó el presupuesto del gobierno central para 2026 apenas el viernes pasado, tras un retraso récord de 266 días, informó la Agencia Central de Noticias de Taiwán.

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, se comprometió previamente a elevar el gasto en defensa al 5% del PIB de la isla para 2030. Lai afirmó el lunes que el presupuesto de defensa del próximo año superaría por primera vez 1 billón de dólares taiwaneses, y añadió que invertir en la defensa nacional es invertir en la paz.

A principios de este mes, la isla aumentó la intensidad de sus maniobras anuales Han Kuang, destinadas a modelar una respuesta ante una posible invasión militar china. Incorporó a reservistas y a más civiles en los ejercicios, con un enfoque en escenarios del mundo real. El internet móvil en partes de Taiwán se ralentizó brevemente a velocidad de solo texto.

Anteriormente, los simulacros de resiliencia urbana en Taipéi pasaron en gran medida desapercibidos, ya que no resultaban disruptivos.

Estados Unidos ha exigido que Taiwán aumente su gasto en defensa.

Washington no mantiene relaciones diplomáticas formales con Taiwán, pero sostiene amplias relaciones no oficiales y, en virtud de la ley estadounidense, está obligado a proporcionar a Taiwán los medios para defenderse. En ese marco, Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo el principal respaldo informal y proveedor de armas de Taiwán, una relación que generó tensiones con Beijing.

Cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitó Beijing en mayo, el presidente de China, Xi Jinping, le advirtió que sus dos países podrían enfrentarse por Taiwán si el asunto no se maneja adecuadamente.

Tras el viaje de Trump a Beijing, él afirmó que las ventas de armas a Taiwán eran una “muy buena ficha de negociación” con China, comentarios que avivaron la ansiedad en la isla.

China y Taiwán han sido gobernados por separado desde 1949, cuando una guerra civil llevó al Partido Comunista al poder en Beijing. Las fuerzas derrotadas del Partido Nacionalista huyeron a Taiwán. Desde entonces, la isla ha funcionado con su propio gobierno.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.